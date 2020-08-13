Колишній чиновник, який перебрався з Саудівської Аравії до Канади, розповів, що наслідний принц Мохаммед бін Салман відправив вбивць ліквідувати його.

Бійці "Тигр" та канадський дисидент: що сталося

24 канал розібрався, як Ер-Ріяд знову втрапив у скандал. Спочатку треба сказати, про кого узагалі йде мова – про колишнього саудівсько-мальтійського шпигуна Саада Аль-Джабрі, якому 61 рік. У цій структурі Саад займав високі посади та співпрацював із закордонними розвідками. Але обставини змусили його шукати прихистку у Канаді в 2017 році.

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Там він живе під приватною та державною охороною. У Аль-Джабрі залишилося багато контактів та зв'язків у Сполучених Штатах Америки. Американські колеги вважали його "довготривалим надійним партнером". У нього є докторат в Університеті Едінбургу з питань штучного інтелекту. Ще до Канади за ним стежили у Бостоні та навіть намагалися зайти до його місця проживання там.

Він мав "прямий доступ до внутрішніх справ саудитського двору, включаючи політичні, особисті та бізнесові контакти МБС (Мохаммед бін Салман – 24)", пише Business Insider.

Двоє дітей критика були викрадені 16 березня 2020 року у Королівстві разом з іншими родичами. До них застосували тортури. Все це, щоб змусити Аль-Джабрі повернутися до країни та здатися. Перед цим йому пропонували приїхати, щоб нібито допомогти уряду з розслідуванням проти Мохаммеда бін Наєфа, колишнього наслідного принца, якого Мохаммед бін Салман скинув.

Аль-Джабрі довго працював під його керівництвом (бін Наєф курував спецслужби – 24), але все змінилося після смерті колишнього короля Саудії Абдулли у 2015 році. Новий монарх Салман поставив на чолі свого сина Мохаммеда бін Салмана та постійно давав йому все більше влади. Після арешту бін Наєфа та навіть брата короля принца Ахмеда, Аль-Джабрі виїхав з країни.

Через три роки герой цієї історії подав до окружного суду США у Вашингтоні позов на 106 сторінках, де вказував: кронпринц Мохаммед бін Салман відправив бійців загону "Тигр" вбити його. Він звинуватив рояла у "спробі позасудового вбивства", що порушує Закон США про захист жертв катувань та міжнародне право.

Втім, поки що це не доведено. Вбивство мало статися через два тижні після жорстокої ліквідації опозиційного політолога та журналіста Джамала Хашоггі у дипустанові Королівства в Стамбулі. Більша частинга західного світу вважає, що сам принц віддав наказ про вбивство.

Доктор Саад займає унікальну позицію, щоб загрожувати союзу МБС та уряду США, тому він хотів його вбити, працював над цим протягом трьох років, – кажуть юристи Аль-Джабрі у позові.

Бійці дійсно вилетіли до Торонто по туристичним візам 15 жовтня 2018 року, але їм заборонили в'їзд, бо вони намагалися пройти через різні віконця на контролі та не змогли вмовити прикордонників Канади, ніби вони не знають один одного.

З собою вони мали дві сумки з апаратурою для судово-медичної експертизи та були навчені замітати сліди після злочину. Навіть інструктор був з того самого відділу, що розділив тіло Хашоггі пилою для кісток.

Загін "Тигр" За матеріалами, що доступні у мережі, це саудівський приватний загін, який складається з приблизно 50-ти чоловіків – солдатів та розвідників. Їхнє основне завдання – вбивати ворогів МБС та режиму, проводити таємні операції всередині країни та за її межами. І робити це, не привертаючи уваги міжнародних ЗМІ. Він був створений у 2017 році (за даними видання Middle East Eye – 24). Попередньо відомо, що серед особового складу "Тигрів" – 5 охоронців МБС. Першою великою операцією власне і стало вбивство Джамала Хашоггі.

Заманити дисидентів та вбити у консульстві намагалися спочатку в Канаді, але блоггер та критик уряду Омар Абдулазіз відмовився приходити, щоб нібито "забрати новий паспорт". Тоді увагу звернули на Стамбул, де операція виявилася успішною.

Один з найближчих радників наслідного принца теж став жертвою репресій / Фото Arab News

Людина на ім'я Бадер Аль-Асакер працювала головою його приватного офісу та виконавчим директором Фундації принца й як вважається, саме він створив мережу "прихованих агентів, що мали атакувати тих, хто виступає проти МБС", йдеться у судових документах. Сама по собі Фундація займається розвитком молоді Саудівської Аравії та відправкою їх на навчання у престижні університети, зокрема у США.

Цікаво, що влітку 2020 року Аль-Асакера затримали за невідомим обвинуваченням.

Критика із Вашингтона: чому США пішли проти саудитів

Мохаммеда бін Салмана викликали в американський суд / Фото Gulf Business

Тепле відношення Трампа, Помпео та деяких інших чинних американських політиків до Саудівської Аравії добре відоме. Перший свій закордонний візит президент Трамп здійснив саме туди, а саудівська армія купує багато американського озброєння. Але після скандалу з Аль-Джабрі та погроз ветерану ФБР Алі Суфану, Вашингтон виступив з неочікуваною критикою поведінки Ер-Ріяду.

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Алі Суфан працював спецагентом ФБР перед та після 11 вересня 2001 року. Він переслідував бойовиків Аль-Каїди, відповідальних за це, а також за вибухи посольств США у Кенії та Танзанії та підрив есмінця "Коул" в Ємені. Про його роботу знято серіал "Примарна вежа". Він став об'єктом харасменту у соцмережах, який експерти змогли дослідити до людей, задіяних у атаках на Хашоггі та чиновників у саудівському уряді.

Алі Суфан (справа) на прем'єрі "Примарної вежі" про його роки у ФБР / Фото KCRW.com

Сауди мають причину не любити Суфана, бо після звільнення з ФБР, він заснував у Катарі консалтингову компанію Soufan Group. Катар наразі є головним суперником Саудівської Аравії.

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Як би там не було, але американський суд опублікував повістки для кронпринца Саудівської Аравії! Саме по собі це явище є безпрецедентним. Якщо принц та ще 12 осіб, зазначених у повістці, не прийдуть (звичайно, що ні – 24), то рішення автоматично буде проти МБС.

Вибори у листопаді будуть критично важливими для Саудів. Я можу вам гарантувати, що Сауди та особисто наслідний принц зараз розмовляють з Помпео і Трампом щодо листа про недоторканість. Він просить суд "дропнути" справу, бо вона втручається у зновнішні відносини США з главою іншої держави, – прокоментував Al-Jazeera Брюс Фейн, колишній асоційований заступник генпрокурора США.

Державний департамент США, який очолює Майк Помпео, непрямо, але підтримав Саада Аль-Джабрі, зробивши рідкісний демарш проти Саудитів. "Саад Аль-Джабрі був цінним для США у боротьбі проти терору. Його робота з нами допомогла врятувати життя американців та громадян Саудівської Аравії", – заявив прессекретар відомства.

Будь-яке переслідування Аль-Джабрі неприйнятне, додав в.о. заступника держсекретаря Райан Калдал і писав далі: "Держдеп неодноразово просив уряд Саудівської Аравії прояснити статус та характер ув'язнення дітей Аль-Джабрі і надалі вимагатиме їх негайного звільнення".

Наразі залишається лише спостерігати як подібні заяви відобразяться на двосторонніх відносинах двох держав, але судовий прецедент судової повістки фактично правлячому монарху вже створений.