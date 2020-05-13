Саудівська Аравія та економічний шок: як монархія затягує паски

У нафтову монархію знову приходить економічна криза, бо коронавірус різко знизив прибутки. Економісти, кажуть, що нова криза "відправить нафтову економіку у глибокий та руйнівний спад".

Що відбувається в Саудівській Аравії

Криза загрожує планам наслідного принца / Фото Times of Israel

Коронавірусна хвороба боляче вдарила по економіці Саудівської Аравії, яка залежить від нафти. Це, в свою чергу, ще раз поставило під сумнів амбіційний план кронпринца Мохаммеда бін Салмана Аль-Сауда під назвою "Візія-2030", який фінансується Суверенним фондом країни у 400 млрд доларів США (той самий фонд, який хоче придбати футбольний клуб з Англії "Ньюкасл Юнайтед"). 24 канал розбирався, що тепер буде з економікою країни.

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"Візія" передбачала поступове зняття Королівства з "нафтової голки". Втім, поки що цього не сталося. А до COVID-19 додався і обвал нафтових цін до смішних 25-30 доларів за барель – найнижчих з 2003 року. Бюджету Саудів потрібні 80 доларів, щоб лише вийти на баланс.

Такого, кажуть оглядачі, не було з 2017-18 року, коли Королівство теж переживало подібні часи та перехід у режим економії. Витрати вже набагато перевищують прибутки, а бюджетний дефіцит вже складає величезну суму – 9 млрд доларів США! МВФ вважає, що економіка Саудів скоротиться на 2,3% цього року і це ще дуже оптимістичний сценарій.

Прямі іноземні інвестиції досі малі (тут заважають погана репутація країни та порушення прав людини). Більш песимістичні прогнози кажуть про падіння від 3 до 5% ВВП.

Перші втрати

Від нафти країна отримала лише 34 млрд доларів, це на 22% менше ніж торік.

Резерви держави у інших країнах падають в ціні найшвидше з 2011 року і вже впали на 26% (465 млрд, а було 750 млрд доларів).

Тепер саудівський ріал буде прив'язаний до долару США, повідомив Центробанк Сполучених Штатів.

Проблеми навіть у державних гігантів / Фото Al Jazeera

Найдорожча компанія світу (ні, це не Apple, Google чи Facebook) Saudi Aramco оголосила про чисті втрати у 25% у першому кварталі 2020 року. Вони вже думають відмовитись від придбання у Суверенного фонду 70% акцій корпорації SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за 69 млрд доларів США, пише Reuters.

Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК (та країни поза картелем також) на зустрічі у Відні досягли історичної згоди на скорочення видобутку нафти у відчайдушній спробі підняти ціну. Наразі, ніхто не береться передбачити, наскільки договір буде виконуватися (досвід ОПЕК каже, що не дуже). Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що потреба у нафті впала вже на 30% і буде щорічно падати ще на 10%.

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Але Сауди вже оголосили, що скорочують додатково 1 млн барелів на день, що знизить "викачку" лише до 7,42 млн. На піку війни за "чорне золото" з РФ та США, Королівство видобувало аж до 13 млн барелів – історичний рекорд для держави та регіону. За Ер-Ріядом, про скорочення оголосили і його союзники – ОАЕ та Кувейт.

Втім, навіть це може не врятувати економіку від краху. Бо ще є нафта, яка вже дрейфує в морі всередині танкерів, нікому не потрібна – через низький попит (цьому посприяла пандемія), "чорне золото" просто неможливо продати.

Саудівське супер-місто: фантастика чи абміції? / Фото Green Project

А кожен новий день фрахтування "плачувих складів" – дорого навіть для Саудівської Аравії. Особливо у той час, коли вона ризикує втратити паростки диверсифікованої економіки (середній клас, розваги, туризм, інвестиції). Був навіть план побудувати місто в пустельних дюнах з абсолютного нуля вартістю в 500 млрд доларів США. Наразі, невідомо, чи його взагалі побудують.

До коронавірусу, Саудівська Аравія розвивала інфраструктуру, влаштовувала туристичні поїздки, навіть фестиваль в пустелі! Це була яка-ніяка, але копійка до бюджету. Що важливо, не від нафти!

Але тепер невідомо, коли туристи зможуть знову приїхати і цей прибуток втрачено. Сусіди – Катар та ОАЕ – давно лібералізувались та пішли вперед в плані економіки та рівня життя населення. Консервативне Королівство довго залишалося консервативним і втрачало кошти.

Отже, на які (доволі непопулярні) кроки був змушений піти Ер-Ріяд і чому це викликає примари недалекого минулого?

Більше податків, менше виплат: нова саудівська економіка

Саудівський уряд різко підняв один з податків/Фото: Al Bawaba

Історичні кроки в економіці Саудівська Аравія вперше ввела податок на додану вартість два роки тому у рамках спроби знизити свою залежність від нафти. Тепер його піднімають до 15% – і це вперше в історії країни. Раніше не було потреби, бо держава мала достатньо нафтових грошей. Також влітку призупинять виплати додаткових премій (фактично, прожитковий мінімум у додаток до зарплати). Підняття ПДВ рівнозначно 5% ВВП, повідомляє CNN Business.

Додаткові кошти в розмірі 245 доларів США в місяць платили держслужбовцям з 2018 року для компенсації податку на додану вартість та зростання ціни палива (це теж було радикальне рішення, в країні звикли ледь не до безкоштовного бензину).

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"Це болючі, але необхідні заходи, щоб досягти фінансової та економічної стабільності у середній та довгій перспективі. Та щоб пройти коронавірусну кризу з якомога меншими втратами", – пояснив населенню новини очільник Мінфіну Мохаммед Аль-Джадаан. Він додав, що "попереду довга дорога". Щодо середньої перспективи, тут експерти бачать скоріше вразливість: "великий дефіцит бюджету, який може тиснути на кредитні рейтинги".

Незважаючи на викладені вище проблеми, доволі великі резерви та маленький борг, а також легкий доступ до ринків капіталу дозволить Саудівській Аравії дійсно мінімізувати втрати на цьому шляху.

Аналітики впевнені, що пошук балансу – найкраще рішення в даній ситуації. "Не дивлячись на складні перспективи, Саудівська Аравія має значний потенціал балансу, вона зможе адекватно фінансувати дефіцит та зберегти інвестиції", – сказав CNBC Ехсан Хоман з японського банку MUFG.

Але у нього є й ложка дьогтю до бочки меду: "Стабільність коштує дорого, держборг в цьому році зросте до 31,6% від ВВП, а резерви зменшаться ще на 47 млрд доларів США". Рейтингові спеціалісти з Moody's визнають: "Саудівська Аравія має дуже низьку ціну видобутку нафти, це підтримує економіку навіть в часи низьких цін".

Хто найбільше постраждає?

Бідний район у Саудівській Аравії / Фото Al Monitor

Найбільше коронавірус та економічна криза вдарять по бідним у міських нетрях, які залишилися за бортом "держави загального благоустрою", по самотнім жінкам та дітям. Втім, далеко не всі будуть незадоволені публічно, бо авторитарний режим жорстко реагує на подібні прояви незадоволення. Навіть найвищі принци не застраховані від раптового арешту.

Саудівська Аравія та бідність Тим часом, до 20% населення Саудівської Аравії живе у бідності, 7 млн не мають рахунку в банку (60% це жінки), а без нього неможливо звернутися по соцдопомогу. Про це рідко каже влада, бо вигідніше ігнорувати існування бідного населення та "продавати" картинку заможньої нафтової держави. ООН в 2017 році визнало, що заходи Королівства щодо боротьби з бідними є "неефективними, нестійкими, погано координованими та безуспішними". Гроші все одно залишаються або в королівській родині або серед наближених до неї.

Жінкам та дітям буде найскладніше пережити кризу / Фото CNN

Чиновники втратили додаткові виплати, які були частиною соціального договору (держава платить, але її ніхто не критикує). Тепер і він під загрозою. А державний сектор – основний працедавець у таких країнах, як Саудівська Аравія. Підприємства вже борються з труднощами через заходи жорсткої економії та протидії вірусу. Середній клас може легко поповнити легіони бідних.

Загалом, ситуація може зробити країну менш конкурентноздатною ніж майже всі сусіди. Тепер уряд має уважно слідкувати за настроями народу, щоб якщо що, вчасно відкатити все назад.

Наприклад, в 2017 році між запровадженням фінансових обмежень та їх зняттям пройшло всього сім місяців. Але в умовах пандемії здатність надавати допомогу та послуги може знизитись швидше, особливо для бідних. Але і після неї незаможна частина населення навряд чи стане пріоритетом уряду. Це створить ситуацію циклічної бідності. Коронавірус вдарив невчасно, і якщо Мохаммед бін Салман не змінить курс, то побудувати ринкову економіку не вийде.

Економісти, опитані виданням Bloomberg, кажуть, що нова криза "відправить нафтову економіку у глибокий та руйнівний спад". Попит знизився, соціальна дистанція заважає поверненню людей в магазини. Потрійне збільшення ПДВ може не досягти своїх цілей.