Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна

Перед віртуальним засіданням ОПЕК+ очікували багато чого. Увага була прикута до Саудівської Аравії та Росії, які мали вирішити свої суперечки та почати стабілізувати перенасичений нафтовий ринок. І вони це зробили, але з’явилася неочікувана проблема – Мексика. Сайт 24 каналу розповідає, як пройшла головна ніч для світової нафти.

Закінчити нафтову війну

Наслідний принц Саудів Мохаммад бін Салман розпочав ризиковану нафтову війну / Фото Fox Bisuness

Майже відразу після початку засідання почали циркулювати чутки, нібито Ер-Ріяд вже мають погоджену угоду. Це могло бути лише у випадку, якщо дві держави активно працювали до початку вебінару. Чутки виявилися правдою – домовленість дійсно була, тож тепер справа була за малим –вмовити всіх інших.

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Щоправда, початкові і дещо амбіційні скорочення на 20 млн з ходом перемовин за закритими дверима зменшились наполовину до 10-ти млн барелів щодня. Ця цифра увійшла у фінальний текст угоди, яка має діяти до 2022 року. Кожного року ОПЕК буде зустрічатися, щоб обговорити виконання (завжди доволі слабке) угоди та можливі поправки. Дипломатично, це дійсно велике досягнення в історії країн, які видобувають та продають нафту та тих, кого запросили.

Ззовні на всіх тиснули Сполучені Штати, кажучи про термінову необхідність досягти угоди. Саудівської Аравії, яка є ключовим союзником та покупцем зброї, це особливо стосувалося. Джерела кажуть, що у разі провалу в Конгресі навіть думали "зняти безпекову парасольку" над Королівством.

Цікаво, що на цьому фоні США та РФ почали навіть співпрацювати – росіяни продали в США гуманітарну допомогу, а "Роснефть" припиняє діяльність у Венесуелі. Те, що вибори в Америці вже у листопаді цього року, пришвидшують Трампа у досягненні цілей, які він може використати для передвиборчих перегонів.

Незважаючи на відносний успіх перемовин, світ зазирнув у нафтове провалля з подвійним шоком як попиту так і пропозиції. "Навіть на початку березня прогноз виглядав похмуро, але всього за один місяць він змінився до невпізнаваності. Попит та пропозиція жахають", – сказав генсек ОПЕК Мухаммед Баркіндо.

Низькі ціни на"чорне золото" загрожували економічній стабільності, підривали виконання бюджетів, ставали причиною падіння національної валюти. І все це на фоні пандемії коронавірусу, яка досі забирає життя.

До чого домовились в ОПЕК Скорочення видобутку буде розпочато з 1 травня 2020 з тих самих десяти мільйонів щодня. Цей перший етап буде йти до кінця червня. З 1 липня візьме старт друга фаза зі скороченням на вісім мільйонів, яка продовжиться до Нового Року. Третій етап – з січня 2021 по квітень 2022 – каже про зменшення "викачування" на шість мільйонів барелів в день.

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У додаткових таблицях вказані цифри – так звані квоти – для кожної держави. Найбільше зменшують видобуток Саудівська Аравія та Росія – з 11 млн до 8,5 (тобто мінус 2,5 млн), за ними йде Ірак з обіцянкою зменшити на 1 млн барелів і ОАЕ - на 772 млн.

Окрім низьких цін є й інша причина поспішати – місце під зберігання нафти закінчується швидше, ніж її добувають, і місця не стане вже у травні. Поки що можна сказати лише, що ця нова угода не є магією і не встановить знову баланс на ринку.

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Пройдуть місяці поки вщухне пандемія коронавірусу, а потім ще деякий час, поки відновляться транспортні та повітряні перевезення. Ринок продовжить втрачати попит, а значить – і гроші. Не варто також розраховувати на швидке зростання ціни на нафту хоча б до 50 доларів США за барель.

Незважаючи на нібито підписання мирної угоди, ОПЕК це доволі волатильна організація, де все може змінюватись вкрай швидко. Тому альянс Москви та Саудівського Королівства цілком може виявитись річчю тимчасовою, через спільну необхідність підняти ціни на нафту.

Довіри у цій парі досі немає, тож боротьба за шматок нафтового пирога може колись спалахнути знову. Спроба Саудівської Аравії знищити шельфову індустрію США була невдалою – вона зазнала значного удару, але вистоїть. А от Сауди та росіяни ризикували своєю економікою, якій протипоказані низькі ціни на енергоносії.

Міністерка енергетики Мексики ледь не зруйнувала угоду / Фото Twitter

Загалом, засідання йшло більше 10-ти годин, що є рекордом за останній час. А все через позицію однієї країни – Мексики. Її міністерка енергетики Росіо Налє витримала години вмовлянь, консультацій з президентом Обрадором, але відмовилась поступитися. Вона – ліва націоналістка та колишній інженер місцевої компанії Pemex (про неї нижче).

Пізньої ночі вона просто покинула засідання. Проблема була у квоті. ОПЕК просив Мехіко скоротити спочатку на 400 тисяч барелів,потім на 350, потім на 250, тоді як Мексика була згодна скоротити лише на 100 тисяч.

В ОПЕК було кілька сценаріїв: зробити функціонування угоди залежним від рішення Мексики (зроблено), виключити країну зі складу картелю і розподілити її невелику квоту між іншими членами та не-членами картелю.

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Зранку (за часом Мексики) стало зрозуміло, що, фактично, президент Обрадор всіх переграв. Дійсно, він погодив зменшення лише на 100 тисяч барелів. Але ще 250 за Мексику зменшить… США.

US industry sources tell @energyintel that the US can’t cut output on behalf of Mexico #OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 10, 2020

На момент написання статті залишається незрозумілим, чи прийняли Сауди та росіяни такий план. Бо якщо ні, угоди фактично досі немає. Інші делегати сказали Bloomberg, що їм невідомо про умови, на яких Мексика погодилась.

Які самостійно через антитрастові закони увійти до складу ОПЕК не можуть. Наразі, залишається неясним, як саме це буде реалізовано. Щоб зрозуміти, чому"країна кактусів" себе так повела, треба подивитися на внутрішню політику.

Президент і нафта: чому Мексика розіграла драму

Для президента Мексики нафта – це особисте / Фото Mexico News Daily

Ми вже писали про Мексику у контексті коронавірусу і там згадували, що лідер країни Андрес Мануель Лопес Обрадор багато часу приділяє розвитку та відновленню нафтової інфраструктури країни.

Треба розуміти, що для АМЛО наріжним каменем є національна нафтова компанія Petroleos Mexicanos або ж Pemex. Обрадор каже, що навіть у час кризи, вона має добувати все більше і більше.

Pemex є дуже проблемним активом 104 млрд доларів США кредитів робить її лідером серед усіх нафтових компаній світу за обсягом боргу. Там працює 125 тисяч людей, це більше ніж в бразильській Petrobras, чия виручка на 10% вища. Експерти кажуть, що що компанія майже не вкладається у розвиток працівників. А тому не розвиваються шельфові розробки та звичний в США фрекінг для сланцевої нафти.

В Мексиці знайшли 20 нових локацій, де є нафта, що в теорії дозволить підняти видобуток до 3 млн до 2026 року. На це потрібні великі гроші, але...Pemex критично не вистачає інвестицій, бо більша частина прибутків йде прямо в Мінфін. Нафта це досі ⅕ бюджету Мексики.

Один з колишніх директорів приватної нафтової фірми в Мексиці сказав: "Навіть BP, Exxon або Shell не можуть видати 1 млн нафти за 5 років. Це неможливо". Інший ексчлен наглядової ради компанії, додав: "Ці 20 маленьких нафтових полів ніколи не справляться з завданням отримати 1 млн продукції".

Президент Обрадор походить з нафтового штату і зростав у 1960-ті, коли Pemex був на піку слави, а закрита економіка зростала на 6% в рік. Зараз же Pemex добуває лише близько 2 млн барелів на добу.

Dos Bocas, вид згори / Фото Prensa Latina

Щоб змінити ситуацію, потрібно будувати. Деякі місця в країні, засаджені мангровими лісами, мають стати надсучасними нафтопереробними заводами вартістю у мільярди доларів США. АМЛО планує звести один великий НПЗ Dos Bocas та відремонтувати шість інших вже неприбуткових. Це має майже подвоїти потужності з переробки сирої нафти до 2022 року. Але всередині галузі є серйозні сумніви щодо доцільності Dos Bocas, зважаючи на те, що в країни немає важкої нафти для переробки.

Місце обрано невипадково: штат Табаско на південному сході країни і місто Параїзо – "Рай". Економіка Табаско впала у першому кварталі 2020 на 11%, там складно знайти роботу. Мексика давно націоналізувала свій нафтовидобуток і з тих пір держава керує ним у всіх аспектах. Обрадор мріє, щоб Мексика стала незалежною від зовнішніх сил, менше імпортувала з США та розвивала власне виробництво.

Виплати державі, у тому числі чиновникам, зменшились, АМЛО дійсно почав боротися з корупцією та покращувати соціальні послуги. "У бідній країні не може бути багатого уряду", – часто каже він. Такий план, звісно, підтримують далеко не всі з оточення президента та з колишніх співробітників нафтової компанії. Вони кажуть, що нинішня політика цілком може обернутися ще більшою економічною стагнацією.

“Що він робить: збирає невеликі гроші по всьому бюджету та вбахує їх в Pemex у відчайдушній надії збільшити її видобуток та зробити інкубатором економічного зростання", – пояснив FT Данкан Вуд, голова Мексиканського інституту в Центрі Вілсона. Він додав, що це"доволі дивна ідея, що нафта – сировина 20-го століття – зможе підняти економіку 21-го".