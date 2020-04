Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна

Наслідний принц Саудів Мохаммад бін Салман розпочав ризиковану нафтову війну / Фото Fox Bisuness

Майже відразу після початку засідання почали циркулювати чутки, нібито Ер-Ріяд вже мають погоджену угоду. Це могло бути лише у випадку, якщо дві держави активно працювали до початку вебінару. Чутки виявилися правдою – домовленість дійсно була, тож тепер справа була за малим –вмовити всіх інших.

Щоправда, початкові і дещо амбіційні скорочення на 20 млн з ходом перемовин за закритими дверима зменшились наполовину до 10-ти млн барелів щодня. Ця цифра увійшла у фінальний текст угоди, яка має діяти до 2022 року. Кожного року ОПЕК буде зустрічатися, щоб обговорити виконання (завжди доволі слабке) угоди та можливі поправки. Дипломатично, це дійсно велике досягнення в історії країн, які видобувають та продають нафту та тих, кого запросили.

Ззовні на всіх тиснули Сполучені Штати, кажучи про термінову необхідність досягти угоди. Саудівської Аравії, яка є ключовим союзником та покупцем зброї, це особливо стосувалося. Джерела кажуть, що у разі провалу в Конгресі навіть думали "зняти безпекову парасольку" над Королівством.

Цікаво, що на цьому фоні США та РФ почали навіть співпрацювати – росіяни продали в США гуманітарну допомогу, а "Роснефть" припиняє діяльність у Венесуелі. Те, що вибори в Америці вже у листопаді цього року, пришвидшують Трампа у досягненні цілей, які він може використати для передвиборчих перегонів.

Незважаючи на відносний успіх перемовин, світ зазирнув у нафтове провалля з подвійним шоком як попиту так і пропозиції. "Навіть на початку березня прогноз виглядав похмуро, але всього за один місяць він змінився до невпізнаваності. Попит та пропозиція жахають", – сказав генсек ОПЕК Мухаммед Баркіндо.

До чого домовились в ОПЕК Скорочення видобутку буде розпочато з 1 травня 2020 з тих самих десяти мільйонів щодня. Цей перший етап буде йти до кінця червня. З 1 липня візьме старт друга фаза зі скороченням на вісім мільйонів, яка продовжиться до Нового Року. Третій етап – з січня 2021 по квітень 2022 – каже про зменшення "викачування" на шість мільйонів барелів в день.

Ринок відреагував падінням ціни на нафту – вірна ознака, що на біржах очікували більшого / Колаж з відкритих джерел

У додаткових таблицях вказані цифри – так звані квоти – для кожної держави. Найбільше зменшують видобуток Саудівська Аравія та Росія – з 11 млн до 8,5 (тобто мінус 2,5 млн), за ними йде Ірак з обіцянкою зменшити на 1 млн барелів і ОАЕ - на 772 млн.

Окрім низьких цін є й інша причина поспішати – місце під зберігання нафти закінчується швидше, ніж її добувають, і місця не стане вже у травні. Поки що можна сказати лише, що ця нова угода не є магією і не встановить знову баланс на ринку.

Пройдуть місяці поки вщухне пандемія коронавірусу, а потім ще деякий час, поки відновляться транспортні та повітряні перевезення. Ринок продовжить втрачати попит, а значить – і гроші. Не варто також розраховувати на швидке зростання ціни на нафту хоча б до 50 доларів США за барель.

Незважаючи на нібито підписання мирної угоди, ОПЕК це доволі волатильна організація, де все може змінюватись вкрай швидко. Тому альянс Москви та Саудівського Королівства цілком може виявитись річчю тимчасовою, через спільну необхідність підняти ціни на нафту.

Довіри у цій парі досі немає, тож боротьба за шматок нафтового пирога може колись спалахнути знову. Спроба Саудівської Аравії знищити шельфову індустрію США була невдалою – вона зазнала значного удару, але вистоїть. А от Сауди та росіяни ризикували своєю економікою, якій протипоказані низькі ціни на енергоносії.

Міністерка енергетики Мексики ледь не зруйнувала угоду / Фото Twitter

Загалом, засідання йшло більше 10-ти годин, що є рекордом за останній час. А все через позицію однієї країни – Мексики. Її міністерка енергетики Росіо Налє витримала години вмовлянь, консультацій з президентом Обрадором, але відмовилась поступитися. Вона – ліва націоналістка та колишній інженер місцевої компанії Pemex (про неї нижче).

Пізньої ночі вона просто покинула засідання. Проблема була у квоті. ОПЕК просив Мехіко скоротити спочатку на 400 тисяч барелів,потім на 350, потім на 250, тоді як Мексика була згодна скоротити лише на 100 тисяч.

В ОПЕК було кілька сценаріїв: зробити функціонування угоди залежним від рішення Мексики (зроблено), виключити країну зі складу картелю і розподілити її невелику квоту між іншими членами та не-членами картелю.

Зранку (за часом Мексики) стало зрозуміло, що, фактично, президент Обрадор всіх переграв. Дійсно, він погодив зменшення лише на 100 тисяч барелів. Але ще 250 за Мексику зменшить… США.

