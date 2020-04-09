Історична нафтова угода між Росією і Саудівською Аравією досягнута: про що домовились
Саудівська Аравія та Росія під час відеоконференції, 9 квітня, узгодили план нової угоди щодо скорочення видобутку нафти. Ціна на нафту вже почала різко зростати.
Про це з посиланням на представників переговорів повідомляє Bloomberg.
Актуально Нафта подорожчала після обвалу цін напередодні: ринки очікують зустрічі ОПЕК
Деталі угоди між Росією і Саудівською Аравією
- Мовиться про скорочення приблизно на рівні 20% від світового видобутку – до 20 мільйонів барелів за добу.
- Водночас обидві сторони, як і раніше, розходяться в позиціях щодо базового рівня цих скорочень.
Що таке ОПЕК? Міжнародна організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти. До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея й Еквадор. ОПЕК + – це країни ОПЕК, плюс Росія, Казахстан і Азербайджан (ключові виробники – Саудівська Аравія і Росія).
Як відреагував ринок
- Одразу після появи інформації щодо домовленостей Москви та Ер-Ріяда ціна нафти різко почала зростати.
- Зокрема, на лондонській біржі нафта Brent пробила позначку в 36 доларів за барель.
- Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 9,57 % до 27,49 доларів за барель.
Зверніть увагу! Після повідомлення про досягнуту угоду почав зростайти й російський рубль. Російська валюта зміцнилась до 73,7 рубля за долар.
Що відомо про березневий обвал цін на нафту
- 6 березня 2020 року країни ОПЕК не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Таким чином з 1 квітня всі обмеження на видобуток нафти будуть зняті. У Росії заявили, що угода з ОПЕК не відповідала її інтересам.
- Тепер нарощування видобутку нафти Росією залежатиме лише від планів нафтових компаній, тобто це можливість неконтрольовано збільшувати видобуток "чорного золота".
- У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через обвал міжнародних фондових бірж та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком".
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