Історична нафтова угода між Росією і Саудівською Аравією досягнута: про що домовились

Саудівська Аравія та Росія під час відеоконференції, 9 квітня, узгодили план нової угоди щодо скорочення видобутку нафти. Ціна на нафту вже почала різко зростати.

Про це з посиланням на представників переговорів повідомляє Bloomberg.

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Деталі угоди між Росією і Саудівською Аравією

Мовиться про скорочення приблизно на рівні 20% від світового видобутку – до 20 мільйонів барелів за добу.

Водночас обидві сторони, як і раніше, розходяться в позиціях щодо базового рівня цих скорочень.

Що таке ОПЕК? Міжнародна організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти. До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея й Еквадор. ОПЕК + – це країни ОПЕК, плюс Росія, Казахстан і Азербайджан (ключові виробники – Саудівська Аравія і Росія).

Як відреагував ринок

Одразу після появи інформації щодо домовленостей Москви та Ер-Ріяда ціна нафти різко почала зростати.

Зокрема, на лондонській біржі нафта Brent пробила позначку в 36 доларів за барель.

Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 9,57 % до 27,49 доларів за барель.

Зверніть увагу! Після повідомлення про досягнуту угоду почав зростайти й російський рубль. Російська валюта зміцнилась до 73,7 рубля за долар.

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