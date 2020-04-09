Историческое нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии достигнуто: о чем договорились

Саудовская Аравия и Россия во время видеоконференции, 9 апреля, согласовали план нового соглашения по сокращению добычи нефти. Цена на нефть уже начала резко расти.

Об этом со ссылкой на представителей переговоров сообщает Bloomberg.

Актуально Нефть подорожала после обвала цен накануне: рынки ожидают встречи ОПЕК

Детали соглашения между Россией и Саудовской Аравией

Говорится о сокращении примерно на уровне 20% от мировой добычи – до 20 миллионов баррелей за сутки.

В то же время обе стороны по-прежнему расходятся в позициях относительно базового уровня этих сокращений.

Что такое ОПЕК?

Международная организация, созданная странами-экспортерами нефти. Ее основной целью является контроль за распределением квот на добычу нефти. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2 третей мировых запасов нефти. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. ОПЕК + – это страны ОПЕК плюс Россия, Казахстан и Азербайджан (ключевые производители – Саудовская Аравия и Россия).

Как отреагировал рынок

Сразу после появления информации о договоренностях Москвы и Эр-Рияда цена нефти резко начала расти.

В частности, на лондонской бирже нефть Brent пробила отметку в 36 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 9,57 % до 27,49 долларов за баррель.



Что известно о мартовском обвале цен на нефть