Новое соглашение ОПЕК+: как Мексика поставила всех на колени

Наследный принц Саудов Мохаммад бин Салман начал рискованную нефтяную войну / Фото Fox Bisuness

Почти сразу после начала заседания начали циркулировать слухи, что Эр-Рияд уже имеют согласованную сделку. Это могло быть только в случае, если два государства активно работали до начала вебинара. Слухи оказались правдой – договоренность действительно была, и теперь дело было за малым – уговорить всех остальных.

Главное Историческое нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии достигнуто: о чем договорились

Правда, начальные и несколько амбициозные сокращения на 20 млн с ходом переговоров за закрытыми дверями уменьшились наполовину до 10-ти млн баррелей в день. Эта цифра вошла в финальный текст соглашения, которое должно действовать до 2022 года. Ежегодно ОПЕК будет встречаться, чтобы обсудить выполнение (всегда довольно слабое) соглашения и возможные поправки. Дипломатично, это действительно большое достижение в истории стран, которые добывают и продают нефть и тех, кого пригласили.

Внешне на всех давили Соединенные Штаты, говоря о срочной необходимости достичь соглашения. Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником и покупателем оружия, это особенно касалось. Источники говорят, что в случае провала в Конгрессе даже думали "снять с безопасностный зонт" над Королевством.

Интересно, что на этом фоне США и РФ начали даже сотрудничать – россияне продали в США гуманитарную помощь, а "Роснефть" прекращает деятельность в Венесуэле. То, что выборы в Америке уже в ноябре этого года, ускоряют Трампа в достижении целей, которые он может использовать для предвыборной гонки.

Несмотря на относительный успех переговоров, мир заглянул в нефтяную пропасть с двойным шоком как спроса так и предложения. "Даже в начале марта прогноз выглядел мрачно, но всего за один месяц он изменился до неузнаваемости. Спрос и предложение ужасают", – сказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Низкие цены на "черное золото" угрожали экономической стабильности, взрывали исполнения бюджетов, становились причиной падения национальной валюты. И все это на фоне пандемии коронавируса, что до сих пор уносит жизни.

О чем договорились в ОПЕКСокращение добычи начнется с 1 мая 2020 года с тех же десяти миллионов ежедневно. Этот первый этап будет идти до конца июня. С 1 июля возьмет старт вторая фаза с сокращения на восемь миллионов, которая продлится до Нового Года. Третий этап – с января 2021 года по апрель 2022 года – говорит об уменьшении "выкачивания" на шесть миллионов баррелей в день.



Рынок отреагировал падением цены на нефть – верный признак, что на биржах ожидали большего / Коллаж из открытых источников

В дополнительных таблицах указаны цифры – так называемые квоты – для каждого государства. Больше всего уменьшает добычу Саудовская Аравия и Россия – с 11 млн до 8,5 (то есть минус 2,5 млн), за ними идет Ирак с обещанием уменьшить на 1 млн баррелей и ОАЭ – на 772 млн.

Кроме низких цен есть и другая причина торопиться – место под хранение нефти заканчивается быстрее, чем ее добывают, и места не станет уже в мае. Пока можно сказать только, что это новое соглашение не является магией и не установит снова баланс на рынке.

Что может произойти Цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов, если ОПЕК + не достигнет согласия: прогноз

Пройдут месяцы пока утихнет пандемия коронавируса, а потом еще некоторое время, пока восстановятся транспортные и воздушные перевозки. Рынок продолжит терять спрос, а значит – и деньги. Не стоит также рассчитывать на быстрый рост цены на нефть хотя бы до 50 долларов США за баррель.

Несмотря на казалось бы подписание мирного соглашения, ОПЕК это довольно волатильная организация, где все может меняться очень быстро. Поэтому альянс Москвы и саудовского Королевства вполне может оказаться вещью временной, из-за общей необходимости поднять цены на нефть.

Доверия в этой паре пока нет, поэтому борьба за кусок нефтяного пирога может когда-то вспыхнуть вновь. Попытка Саудовской Аравии уничтожить шельфовую индустрию США была неудачной – она ​​претерпела значительный удар, но выстоит. А вот Сауды и россияне рисковали своей экономикой, которой противопоказаны низкие цены на энергоносители.



Министр энергетики Мексики едва не разрушила соглашение / Фото Twitter

В общем, заседание шло более 10-ти часов, что является рекордом за последнее время. А все из-за позиции одной страны – Мексики. Ее министр энергетики Росио Нале выдержала часы уговоров, консультаций с президентом Обрадором, но отказалась уступить. Она – левая националистка и бывший инженер местной компании Pemex (о ней ниже).

Поздней ночью она просто покинула заседание. Проблема была в квоте. ОПЕК просил Мехико сократить сначала на 400 тысяч баррелей, потом на 350, потом на 250, тогда как Мексика была согласна сократить лишь на 100 тысяч.

В ОПЕК было несколько сценариев: сделать функционирование соглашения зависимым от решения Мексики (сделано), исключить страну из состава картеля и распределить ее небольшую квоту между другими членами и не-членами картеля.

Читайте еще Цены на российскую нефть: насколько близко было падение империи

Утром (по времени Мексики) стало понятно, что, фактически, президент Обрадор всех переиграл. Действительно, он согласовал уменьшение лишь на 100 тысяч баррелей. Но еще 250 за Мексику уменьшит... США.

US industry sources tell @energyintel that the US can’t cut output on behalf of Mexico #OOTT