Новое соглашение ОПЕК+: как Мексика поставила всех на колени

Перед виртуальным заседанием ОПЕК+ ожидали многого. Внимание было приковано к Саудовской Аравии и России, которые должны решить свои споры и начать стабилизировать перенасыщенный нефтяной рынок. И они это сделали, но появилась неожиданная проблема – Мексика. Сайт 24 канала рассказывает, как прошла главная ночь для мировой нефти.

Закончить нефтяную войну



Наследный принц Саудов Мохаммад бин Салман начал рискованную нефтяную войну / Фото Fox Bisuness

Почти сразу после начала заседания начали циркулировать слухи, что Эр-Рияд уже имеют согласованную сделку. Это могло быть только в случае, если два государства активно работали до начала вебинара. Слухи оказались правдой – договоренность действительно была, и теперь дело было за малым – уговорить всех остальных.

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Правда, начальные и несколько амбициозные сокращения на 20 млн с ходом переговоров за закрытыми дверями уменьшились наполовину до 10-ти млн баррелей в день. Эта цифра вошла в финальный текст соглашения, которое должно действовать до 2022 года. Ежегодно ОПЕК будет встречаться, чтобы обсудить выполнение (всегда довольно слабое) соглашения и возможные поправки. Дипломатично, это действительно большое достижение в истории стран, которые добывают и продают нефть и тех, кого пригласили.

Внешне на всех давили Соединенные Штаты, говоря о срочной необходимости достичь соглашения. Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником и покупателем оружия, это особенно касалось. Источники говорят, что в случае провала в Конгрессе даже думали "снять с безопасностный зонт" над Королевством.

Интересно, что на этом фоне США и РФ начали даже сотрудничать – россияне продали в США гуманитарную помощь, а "Роснефть" прекращает деятельность в Венесуэле. То, что выборы в Америке уже в ноябре этого года, ускоряют Трампа в достижении целей, которые он может использовать для предвыборной гонки.

Несмотря на относительный успех переговоров, мир заглянул в нефтяную пропасть с двойным шоком как спроса так и предложения. "Даже в начале марта прогноз выглядел мрачно, но всего за один месяц он изменился до неузнаваемости. Спрос и предложение ужасают", – сказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Низкие цены на "черное золото" угрожали экономической стабильности, взрывали исполнения бюджетов, становились причиной падения национальной валюты. И все это на фоне пандемии коронавируса, что до сих пор уносит жизни.

О чем договорились в ОПЕКСокращение добычи начнется с 1 мая 2020 года с тех же десяти миллионов ежедневно. Этот первый этап будет идти до конца июня. С 1 июля возьмет старт вторая фаза с сокращения на восемь миллионов, которая продлится до Нового Года. Третий этап – с января 2021 года по апрель 2022 года – говорит об уменьшении "выкачивания" на шесть миллионов баррелей в день.



Рынок отреагировал падением цены на нефть – верный признак, что на биржах ожидали большего / Коллаж из открытых источников

В дополнительных таблицах указаны цифры – так называемые квоты – для каждого государства. Больше всего уменьшает добычу Саудовская Аравия и Россия – с 11 млн до 8,5 (то есть минус 2,5 млн), за ними идет Ирак с обещанием уменьшить на 1 млн баррелей и ОАЭ – на 772 млн.

Кроме низких цен есть и другая причина торопиться – место под хранение нефти заканчивается быстрее, чем ее добывают, и места не станет уже в мае. Пока можно сказать только, что это новое соглашение не является магией и не установит снова баланс на рынке.

Что может произойти Цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов, если ОПЕК + не достигнет согласия: прогноз

Пройдут месяцы пока утихнет пандемия коронавируса, а потом еще некоторое время, пока восстановятся транспортные и воздушные перевозки. Рынок продолжит терять спрос, а значит – и деньги. Не стоит также рассчитывать на быстрый рост цены на нефть хотя бы до 50 долларов США за баррель.

Несмотря на казалось бы подписание мирного соглашения, ОПЕК это довольно волатильная организация, где все может меняться очень быстро. Поэтому альянс Москвы и саудовского Королевства вполне может оказаться вещью временной, из-за общей необходимости поднять цены на нефть.

Доверия в этой паре пока нет, поэтому борьба за кусок нефтяного пирога может когда-то вспыхнуть вновь. Попытка Саудовской Аравии уничтожить шельфовую индустрию США была неудачной – она ​​претерпела значительный удар, но выстоит. А вот Сауды и россияне рисковали своей экономикой, которой противопоказаны низкие цены на энергоносители.



Министр энергетики Мексики едва не разрушила соглашение / Фото Twitter

В общем, заседание шло более 10-ти часов, что является рекордом за последнее время. А все из-за позиции одной страны – Мексики. Ее министр энергетики Росио Нале выдержала часы уговоров, консультаций с президентом Обрадором, но отказалась уступить. Она – левая националистка и бывший инженер местной компании Pemex (о ней ниже).

Поздней ночью она просто покинула заседание. Проблема была в квоте. ОПЕК просил Мехико сократить сначала на 400 тысяч баррелей, потом на 350, потом на 250, тогда как Мексика была согласна сократить лишь на 100 тысяч.

В ОПЕК было несколько сценариев: сделать функционирование соглашения зависимым от решения Мексики (сделано), исключить страну из состава картеля и распределить ее небольшую квоту между другими членами и не-членами картеля.

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Утром (по времени Мексики) стало понятно, что, фактически, президент Обрадор всех переиграл. Действительно, он согласовал уменьшение лишь на 100 тысяч баррелей. Но еще 250 за Мексику уменьшит... США.

US industry sources tell @energyintel that the US can’t cut output on behalf of Mexico #OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 10, 2020

На момент написания статьи остается неясным, приняли ли Сауды и россияне такой план. А если нет, соглашения фактически до сих пор нет. Другие делегаты сказали Bloomberg, что им неизвестно об условиях, на которые Мексика согласилась.

Которые амостоятельно из-за антитрастовых законов войти в состав ОПЕК не могут. Сейчас остается неясным, как именно это будет реализовано. Чтобы понять, почему "страна кактусов" себя так повела, надо посмотреть на внутреннюю политику.

Президент и нефть: почему Мексика разыграла драму



Для президента Мексики нефть – это личное / Фото Mexico News Daily

Мы уже писали о Мексике в контексте коронавируса и там говорили, что лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор много времени уделяет развитию и восстановлению нефтяной инфраструктуры страны.

Надо понимать, что для АМЛО краеугольным камнем является национальная нефтяная компания Petroleos Mexicanos или Pemex. Обрадор говорит, что даже в кризис, она должна добывать все больше и больше.

Pemex является очень проблемным активом104 млрд долларов США кредитов делает ее лидером среди всех нефтяных компаний мира по объему долга. Там работает 125 тысяч человек, это больше чем в бразильской Petrobras, чья выручка на 10% выше. Эксперты говорят, что компания почти не вкладывается в развитие работников. А потому не развиваются шельфовые разработки и привычный в США фрекинг для сланцевой нефти.

В Мексике нашли 20 новых локаций, где есть нефть, что в теории позволит поднять добычу до 3 млн до 2026 года. На это нужны большие деньги, но... Pemex критически не хватает инвестиций, так как большая часть доходов идет прямо в Минфин. Нефть это еще ⅕ бюджета Мексики.

Один из бывших директоров частной нефтяной компании в Мексике сказал: "Даже BP, Exxon или Shell не могут выдать 1 млн нефти за 5 лет. Это невозможно". Другой экс-член наблюдательного совета компании, добавил: "Эти 20 маленьких нефтяных полей никогда не справятся с задачей получить 1 млн продукции".

Президент Обрадор происходит из нефтяного штата и рос в 1960-е, когда Pemex был на пике славы, а закрытая экономика росла на 6% в год. Сейчас же Pemex добывает лишь около 2 млн баррелей в сутки.

Dos Bocas, вид сверху / Фото Prensa Latina

Чтобы изменить ситуацию, нужно строить. Некоторые места в стране, засаженные мангровыми лесами, должны стать самыми современными нефтеперерабатывающими заводами стоимостью в миллиарды долларов США. АМЛО планирует построить один крупный НПЗ Dos Bocas и отремонтировать шесть других уже неприбыльных. Это имеет должно удвоить мощности по переработке сырой нефти до 2022 года. Но внутри отрасли есть серьезные сомнения в целесообразности Dos Bocas, несмотря на то, что у страны нет тяжелой нефти для переработки.

Место выбрано неслучайно: штат Табаско на юго-востоке страны и город Параизо – "Рай". Экономика Табаско упала в первом квартале 2020 на 11%, там сложно найти работу. Мексика давно национализировала свою нефтедобычу и с тех пор государство управляет им во всех аспектах. Обрадор мечтает, чтобы Мексика стала независимой от внешних сил, меньше импортировала из США и развивала собственное производство.

Выплаты государству, в том числе чиновникам, уменьшились, АМЛО действительно начал бороться с коррупцией и улучшать социальные услуги. "В бедной стране не может быть богатого правительства", – часто говорит он. Такой план, конечно, поддерживают далеко не все из окружения президента и из бывших сотрудников нефтяной компании. Они говорят, что нынешняя политика вполне может обернуться еще большей экономической стагнацией.

"Что он делает: собирает небольшие деньги по всему бюджету и вкладывает их в Pemex в отчаянной надежде увеличить ее добычу и сделать инкубатором экономического роста", – пояснил FT Данкан Вуд, председатель Мексиканского института в Центре Уилсона. Он добавил, что это "довольно странная идея, что нефть – сырье 20-го века – сможет поднять экономику 21-го ".