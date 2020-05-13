Саудовская Аравия и экономический шок: как монархия затягивает пояса

В нефтяную монархию снова приходит экономический кризис, потому что коронавирус резко снизил прибыль. Экономисты говорят, что новый кризис "отправит нефтяную экономику в глубокий и разрушительный спад".

Что происходит в Саудовской Аравии



Кризис угрожает планам наследного принца / Фото Times of Israel

Коронавирусная болезнь больно ударила по экономике Саудовской Аравии, которая зависит от нефти. Это, в свою очередь, еще раз поставило под сомнение амбициозный план кронпринца Мохаммеда бин Салмана Аль-Сауда под названием "Видение-2030", который финансируется из суверенных фондов страны в 400 млрд долларов США (тот самый фонд, который хочет приобрести футбольный клуб из Англии "Ньюкасл Юнайтед"). 24 канал разбирался, что теперь будет с экономикой страны.

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"Видение" предусматривало постепенное снятие Королевства с "нефтяной иглы". Впрочем, пока этого не произошло. А к COVID-19 добавился и обвал нефтяных цен до смешных 25-30 долларов за баррель – самых низких с 2003 года. Бюджету Саудитов нужны 80 долларов, чтобы только выйти на баланс.

Такого, говорят обозреватели, не было с 2017-18 года, когда Королевство тоже переживало подобные времена и переход в режим экономии. Расходы уже намного превышают доходы, а бюджетный дефицит уже составляет огромную сумму – 9 млрд долларов США! МВФ считает, что экономика Саудитов сократится на 2,3% в этом году и это еще очень оптимистичный сценарий.

Прямые иностранные инвестиции до сих пор маленькие (здесь мешают плохая репутация страны и нарушения прав человека). Более пессимистические прогнозы говорят о падении от 3 до 5% ВВП.

Первые потери

От нефти страна получила лишь 34 млрд долларов, это на 22% меньше, чем в прошлом году .

. Резервы государства в других странах падают в цене быстрее всего с 2011 года и уже упали на 26% (465 млрд, а было 750 млрд долларов) .

. Теперь саудовский риал будет привязан к доллару США, сообщил Центробанк США.



Проблемы даже у государственных гигантов / Фото Al Jazeera

Самая дорогая компания мира (нет, это не Apple, Google или Facebook) Saudi Aramco объявила о чистых потреях в 25% в первом квартале 2020 года. Они уже думают отказаться от приобретения у Суверенного фонда 70% акций корпорации SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за 69 млрд долларов США, пишет Reuters.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК (и страны вне картеля также) на встрече в Вене достигли исторического согласия про сокращение добычи нефти в отчаянной попытке поднять цену. Сейчас никто не берется предсказать, насколько договор будет выполняться (опыт ОПЕК говорит, что не очень). Международное энергетическое агентство предупреждает, что потребность в нефти упала уже на 30% и будет ежегодно падать еще на 10%.

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Но Саудиты уже объявили, что сокращают дополнительно 1 млн баррелей в день, что снизит "выкачку" только до 7,42 млн. На пике войны за "черное золото" с РФ и США, Королевство добывало до 13 млн баррелей – исторический рекорд для государства и региона. За Эр-Риядом о сокращении объявили и его союзники – ОАЭ и Кувейт.

Впрочем, даже это может не спасти экономику от краха. Потому что еще есть нефть, которая уже дрейфует в море внутри танкеров и никому не нужна – из-за низкого спроса (этому способствовала пандемия) "черное золото" просто невозможно продать.



Саудовский супер-город: фантастика или абмиции? / Фото Green Project

А каждый новый день фрахтования "плачувих складов" – дорого даже для Саудовской Аравии. Особенно в то время, когда она рискует потерять ростки диверсифицированной экономики (средний класс, развлечения, туризм, инвестиции). Был даже план построить город в пустынных дюнах с абсолютного нуля стоимостью в 500 млрд долларов США. Сейчас неизвестно, построят ли его вообще.

До коронавируса Саудовская Аравия развивала инфраструктуру, устраивала туристические поездки, даже трехмесячный фестиваль в пустыне! Это была какая-никакая, но копейка в бюджет. Что немаловажно, не от нефти!

Но теперь неизвестно, когда туристы смогут снова приехать и эта прибыль потеряна. Соседи – Катар и ОАЭ – давно либерализовались и пошли вперед в плане экономики и уровня жизни населения. Консервативное Королевство долго оставалось консервативным и теряло деньги.

Итак, на какие (довольно непопулярные) шаги был вынужден пойти Эр-Рияд и почему это вызывает призрака недалекого прошлого?

Больше налогов, меньше выплат: новая саудовская экономика



Саудовское правительство резко подняло один из налогов / Фото: Al Bawaba

Исторические шаги в экономике Саудовская Аравия впервые ввела налог на добавленную стоимость два года назад в рамках попытки снизить свою зависимость от нефти. Теперь его поднимают до 15% – и это впервые в истории страны. Раньше не было необходимости, потому что государству было достаточно нефтяных денег. Также летом приостановят выплаты дополнительных премий (фактически прожиточный минимум в дополнение к зарплате). Поднятие НДС равнозначно 5% ВВП, сообщает CNN Business.

Дополнительные средства в размере 245 долларов США в месяц платили госслужащим с 2018 года для компенсации налога на добавленную стоимость и роста цены топлива (это было радикальное решение, в стране привыкли чуть ли не к бесплатному бензину).

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"Это болезненные, но необходимые меры, чтобы достичь финансовой и экономической стабильности в средней и длинной перспективе. И чтобы пройти коронавирусный кризис с как можно меньшими потерями", – пояснил населению новости глава Минфина Мохаммед Аль-Джадаан. Он добавил, что "впереди длинная дорога". В средней перспективе эксперты видят скорее уязвимость: "большой дефицит бюджета, который может давить на кредитные рейтинги".

Несмотря на изложенные выше проблемы, достаточно большие резервы и маленький долг, а также легкий доступ к рынкам капитала позволит Саудовской Аравии действительно минимизировать потери на этом пути.

Аналитики уверены, что поиск баланса – лучшее решение в данной ситуации. "Несмотря на сложные перспективы, Саудовская Аравия имеет значительный потенциал баланса, она сможет адекватно финансировать дефицит и сохранить инвестиции", – сказал CNBC Эхсан Хоман из японского банка MUFG.

Но у него есть и ложка дегтя к бочке меда: "Стабильность стоит дорого, госдолг в этом году вырастет до 31,6% от ВВП, а резервы уменьшатся еще на 47 млрд долларов США". Рейтинговые специалисты из Moody's признают: "Саудовская Аравия имеет очень низкую цену добычи нефти, это поддерживает экономику даже во времена низких цен".

Кто больше всего пострадает?



Бедный район в Саудовской Аравии / Фото Al Monitor

Больше всего коронавирус и экономический кризис ударят по бедным в городских трущобах, которые остались за бортом "государства всеобщего благоустройства", по одиноким женщинам и детям. Впрочем, далеко не все будут недовольны публично, потому что авторитарный режим жестко реагирует на подобные проявления недовольства. Даже самые высокие принцы не застрахованы от внезапного ареста.

Саудовская Аравия и бедность Между тем, до 20% населения Саудовской Аравии живет в бедности, 7 млн не имеют счета в банке (60% это женщины), а без него невозможно обратиться за соцпомощью. Об этом редко говорят власти, потому что выгоднее игнорировать существование бедного населения и "продавать" картинку обеспеченного нефтяного государства. ООН в 2017 году признало, что меры Королевства по борьбе с бедными "неэффективны, неустойчивы, плохо координированы и безуспешны". Деньги все равно остаются или в королевской семье, или среди приближенных к ней.



Женщинам и детям будет сложнее пережить кризис / Фото CNN

Чиновники потеряли дополнительные выплаты, которые были частью социального договора (государство платит, но его никто не критикует). Теперь и он под угрозой. А государственный сектор – основной работодатель в таких странах, как Саудовская Аравия. Предприятия уже борются с трудностями из-за мер жесткой экономии и противодействия вирусу. Средний класс может легко пополнить легионы бедных.

В общем, ситуация может сделать страну менее конкурентоспособной, чем почти все соседи. Теперь правительство внимательно следит за настроениями народа, чтобы если что, вовремя откатить все назад.

Например, в 2017 году между введением финансовых ограничений и их снятием прошло всего семь месяцев. Но в условиях пандемии способность оказывать помощь и услуги может снизиться быстрее, особенно для бедных. Но и после нее малоимущая часть населения вряд ли станет приоритетом правительства. Это создаст ситуацию циклической бедности. Коронавирус ударил невовремя, и если Мохаммед бин Салман не изменит курс, то построить рыночную экономику не получится.

Экономисты, опрошенные изданием Bloomberg, говорят, что новый кризис "отправит нефтяную экономику в глубокий и разрушительный спад". Спрос снизился, социальная дистанция мешает возвращению людей в магазины. Тройное увеличение НДС может не достичь своих целей.