Почему падает цена на нефть: что случилось и чего ждать дальше

Американская нефть впервые упала до минусовых показателей на бирже из-за заполненности хранилищ и отсутствия спроса. Почему нефть подешевела и почему упали цены, разбирался сайт 24 канала.

Почему нефть подешевела

Во-первых, пандемия коронавируса сделала спрос на нефть почти нулевым. Авиация практически не летает, а она и автотранспорт – основные потребители "черного золота".

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Во-вторых, собственно добычу нефти никто не отменял и она увеличилась, пока ОПЕК не достиг соглашения по сокращению.

Мир залит ненужным никому пока ископаемым топливом. Договоренность начинается в мае, а пока выкачивается 100 млн баррелей в день. Экономика переживает двойной шок спроса и предложения, этот процесс безжалостно толкает цены вниз.

В-третьих, ее уже так много, что негде хранить. Главное нефтехранилище США – Кушинг в штате Оклахома – рассчитано на 76 млн баррелей. Внутри уже 55 млн, то есть уже в начале мая оно заполнится до отказа.

Да и хранить нефть довольно дорого как в супертанкерах, так и в крупных портах, как Сингапур или Роттердам. Даже рекордное сокращение добычи нефти в США на 700 тысяч баррелей с 13 млн до 12,3 миллионов никак не повлияет на ситуацию. Ожидания такие, что к концу года этот показатель упадет до 11 млн баррелей.

Другие причины немного глубже. 20 апреля, в день максимального падения, нефть продовалась по майским контрактам, которые уже истекали через сутки. Конечно, их уже никто не покупал, а фьючерсы исключительно продавали. Мало купить баррель нефти, надо еще физически доставить его на хранение в то же хранилище Кушинг или потребителям. Трейдеры решили отказаться от майских контрактов и искать счастья в назначенных на июнь.



Тот самый исторический момент, когда цена на нефть в США стала меньше нуля / ФотоThe Financial

Если вы производитель, то ваш рынок исчез. Если у вас нет доступа к хранилищу – вам не повезло,

– пояснил NYT Аарон Брейди, вице-президент по услугам нефтяного рынка в IHS Market.

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Те, кто не имеет, пытались продать баррели, снижая цену. Пока она не упала до нуля и не стала вообще отрицательной. Торги закончились на отметке в -37 долларов США (минус тридцать семь) – самой низкой в ​​истории. Настолько мало не было даже после открытия залежей нефти в США в XIX веке и во время Великой Депрессии в 1931 году.

Это очень реальный дисбаланс между спросом и предложением, который держит рынок в сильном стрессе,

– прокомментировал NYT Антуан Халфф, партнер исследовательской фирмы Kayrros.

Минусовая цена означает, что производители должны доплатить покупателю за то, чтобы он самостоятельно вывез нефть из хранилища. То есть теряется не только прибыль (так как покупатель ничего не платит), но и 30 долларов США с каждого барреля за самовывоз. Многие на таком фоне решают прекратить работу до лучших времен или даже заявляет о банкротстве. Нефтеперерабатывающие заводы не берут в переработку нефть, чтобы превратить ее в бензин и дизель или другие нефтепродукты. Потому что опять же, мало кто их покупает в эти времена.

Несмотря на минимальное восстановление цены до плюсовой, многие задаются вопросом: что будет дальше с нефтяной индустрией Соединенных Штатов?

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Минимальные цены: что будет дальше



Кушинг, Оклахома – главный город для хранения нефти, но там уже тесно / Фото RBN Energy

Итак, торги продолжаются, но теперь уже первыми летними фьючерсами. На июнь они стоили 22 доллара США, но 21 апреля продолжили падение вниз. Индустрия отражает ситуацию довольно четко: за 5 последних недель остановлено 263 вышки, которые собственно выкачивают нефть и газ на земную поверхность, и установок для бурения скважин.

В общем потеряно 387 установок – максимальное количество за один год и наименьшее количество активных с 2016 года. И это не конец. Закрытий будет больше из-за огромного давления на цены. Но проблема в том, что закрыть скважину – очень дорого, иногда это повреждает ее навсегда.

Рынок в главных нефтяных штатах США – Техасе и Оклахоме – перегружен. В Дакоте, один из главных игроков шельфового рынка – Whiting Petroleum – обанкротился. В том же Техасе могут принять решение об уменьшении добычи на 20% по всему штату.

Двадцатка долларов за баррель – далеко не та цена, по которой компании могут выжить долгое время. К тому же, нет никакой гарантии, что цена не будет падать ниже (собственно, она уже падает).

Надо вспомнить, что у довольно многих небольших и средних нефтегазовых компаний в США огромные долги, которые скоро будет нечем платить (если не уже). Такие бизнесы вынуждены работать, чтобы платить проценты или объявлять себя банкротом. При сохранении цены на уровне 20 долларов или ниже, 80% независимых техасских компаний закроются, работу потеряют 250 тысяч населения. Об этом заявил на слушаниях Скотт Шеффилд, президент Pioneer Natural Resources. При 30 долларах за баррель, "отрасль, разве что, выживет".

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"Второй квартал (2020 года – ред.) станет самым неопределенным и сокрушительным кварталом, который когда-либо видела отрасль", – сказал с грустью для OilPrice гендиректор Schlumberger Оливье де Пеуч. Влиятельный банк Goldman Sachs заявил, что не стоит ожидать восстановления цен.

Невеселый прогноз предоставила и компания-поставщик оборудования и услуг для энергетики Halliburton: "Мы ожидаем, что активность на землях США резко сократится во втором квартале и останется подавленной до конца года". Они отмечают, что это отразится на всех локациях, которые добывают нефть (так называемые бассейны). Собственно, этот гигант уже задекларировал 1 млрд долларов США чистых убытков.

Рынок продолжает зависеть от развития пандемии, поскольку только ее ослабление (мы сейчас не говорим о полном окончании) и начало более или менее регулярных перевозок сможет хоть как-то поднять нефтяной бизнес с колен. Спрос в апреле может снизиться на 29 млн баррелей в день, согласно последним прогнозам. Пока маловероятно, что он вообще поднимется до уровня 100 млн баррелей, как было до пандемии. На это теперь пойдут по меньшей мере года восстановления.

Возможно, люди будут больше покупать электромобили, мир станет более энергоэффективным. Изменения в поведении из-за смертельного вируса тоже приложатся к уменьшению концентрации на нефти. Кто, кроме США, проигрывает в такой ситуации? Страны, которые не имеют долгосрочных контрактов с импортерами и мощностей для переработки дома. По мнению аналитиков рынка, это Ангола, Ирак и Нигерия.

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У Багдада не особо есть кому продавать, хотя он является вторым производителем в ОПЕК после Саудитов. К тому же, члены ОПЕК никогда не выполняли свои контракты, как должны были. Это значит, что производиться нефти будет все равно больше, чем перерабатываться. Алжиру нужна заоблачная цена в 157 долларов, только чтобы свести свой бюджет.

Никогда раньше отрасль не подходила так близко к тестированию лимита своих логистических возможностей,

– заявило Международное энергетическое агентство в рыночном отчете за апрель.

Выигрывают те, кто сохраняет нефть на земле и в море. Например, на воде сейчас ждут своей участи 80 супертанкеров, по данным WSJ. Все они заполнены "черным золотом" – 147 млн ​​баррелей. Каждый десятый супертанкер сейчас используется как хранилище.

Внутри многих – саудовская нефть без покупателей. Но, как отмечалось выше, возможности хранилищ далеко не безграничны, поэтому цены за фрахт поднимаются все выше. А ожидания – все ниже. Остается наблюдать, с каким показателям нефтяная отрасль войдет в лето фактически без сезона отпусков.