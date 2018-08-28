Саудовская Аравия пригрозила Ирану военным вторжением

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что если Иран перекроет Ормузский пролив, Совет Безопасности ООН одобрит военную операцию.

Об этом сообщает Al Arabiya.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Ибрагима Аль-Муханны, Иран не может частично или полностью перекрывать Ормузский пролив или пролив Баб-эль-Мандеб, которые имеют важное экономическое и стратегическое значение. Также он добавил, что санкции против Ирана останутся в силе.

Госсекретарь США в свою очередь заявил, что Иран не имеет права перекрывать Ормузский пролив, поскольку он является международным водным коридором.

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