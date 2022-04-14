Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, являющийся одним из крупнейших акционеров компании, отклонил предложение основателя Tesla и SpaceX.

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Он выразил недоверие тому, что предложенная американцем цена в 54,20 доллара за акцию близка к реальной стоимости Twitter ввиду перспектив его роста.

Как один из крупнейших и долгосрочных акционеров Twitter, я отвергаю это предложение,

– отметил Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

Кстати, рыночная оценка Twitter составляет около 37 миллиардов долларов. Предложение Илона Маска достигает суммы примерно в 43 миллиарда долларов, что на 6 миллиардов больше.