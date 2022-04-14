Саудівський принц Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд, який є одним з найбільших акціонерів компанії, відхилив пропозицію засновника Tesla та SpaceX.

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Він висловив недовіру тому, що запропонована американцем ціна у 54,20 долара за акцію близька до реальної вартості Twitter з огляду на перспективи його зростання.

Як один з найбільших і довгострокових акціонерів Twitter, я відкидаю цю пропозицію,

– зазначив Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд.

До слова, ринкова оцінка Twitter становить близько 37 мільярдів доларів. Пропозиція Ілона Маска сягає суми приблизно в 43 мільярди доларів, що на 6 мільярдів більше.

Зверніть увагу! На фоні пропозиції Ілона Маска про викуп Twitter акції компанії зросли на 13%.