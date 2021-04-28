Саудовский порт, расположенный в городе Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря, 27 апреля атаковали с помощью нашпигованной взрывчаткой лодки, которой управляли дистанционно.

Представитель арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малики заявил, что они перехватили и уничтожили опасное судно.

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Заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий,

– отметил полковник.

В агентстве отмечают, что инцидент произошел на фоне взаимных нападений на суда между Ираном и Израилем, а также длительных боевых действий в Йемене. В них принимают участие вооруженные силы Саудовской Аравии.

Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство с помощью беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр.

Обратите внимание! Частные охранные фирмы предположили, что этот инцидент может повлиять на транспортное судоходство в этом районе.

К слову, в Янбу-эль-Бахри располагается большой нефтеналивной порт Красного моря. Туда сходятся несколько нефтепроводов и газопроводов от месторождений у берегов Персидского залива.