Саудовский порт в Красном море атаковали дистанционно управляемой лодкой со взрывчаткой
Саудовский порт, расположенный в городе Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря, 27 апреля атаковали с помощью нашпигованной взрывчаткой лодки, которой управляли дистанционно.
Источник:Associated Press
Представитель арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малики заявил, что они перехватили и уничтожили опасное судно.
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Заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий,
– отметил полковник.
В агентстве отмечают, что инцидент произошел на фоне взаимных нападений на суда между Ираном и Израилем, а также длительных боевых действий в Йемене. В них принимают участие вооруженные силы Саудовской Аравии.
Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство с помощью беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр.
К слову, в Янбу-эль-Бахри располагается большой нефтеналивной порт Красного моря. Туда сходятся несколько нефтепроводов и газопроводов от месторождений у берегов Персидского залива.
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