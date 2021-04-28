Саудівський порт у Червоному морі атакували дистанційно керованим човном з вибухівкою
Саудівський порт, розташований у місті Янбу-ель-Бахр на узбережжі Червоного моря, 27 квітня атакували за допомогою нашпигованого вибухівкою човна, яким керували дистанційно.
Джерело:Associated Press
Представник арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, Туркі аль-Малікі заявив, що вони перехопили та знищили небезпечне судно.
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Замінований човен було знищено відповідно до правил ведення бойових дій,
– наголосив полковник.
У агентстві зазначають, що інцидент стався на тлі взаємних нападів на судна між Іраном та Ізраїлем, а також тривалих бойових дій в Ємені. У них беруть участь збройні сили Саудівської Аравії.
Однак єменські повстанці, які раніше багаторазово атакували королівство за допомогою безпілотників і балістичних ракет, не брали на себе відповідальність за напад на Янбу-ель-Бахр.
До слова, в Янбу-ель-Бахрі розташовується великий нафтоналивний порт Червоного моря. Туди сходяться кілька нафтопроводів і газопроводів від родовищ біля берегів Перської затоки.
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