Саудовскую Аравию с 21 апреля заливают сильные дожди. Кроме того, в городе Мекка выпал крупный град.

Что происходит в Саудовской Аравии

Дожди фиксируют по всей южной части страны. Больше всего от наводнения пострадала Мекка.

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Ситуация ухудшилась 27 апреля. После ливня и грозы улицы города превратились в реки.

Накануне власти предупреждали людей о сильном дожде и грозах в Мекке, Медине, Аль-Басе, Джазан и Наджране и возможных наводнениях в Эр-Рияде и Кассиме. Небольшие дожди прогнозировали на севере.

В социальных сетях люди активно распространяют видео из Саудовской Аравии. На них видно затопленные автомобили и людей по шею в воде.

Люди пытаются вытащить автомобиль из воды: видео

YESTERDAY VIDEO| Rain and it’s flooding, looks a bit scary be safe everyone this video is from Makkah Al Mukarrammah



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subscribe 'Habibi Vlogs' on Youtube pic.twitter.com/jk47j16H48 — People Of Saudi Arabia (@pplofKSA) April 28, 2021

На других видео можно увидеть сильное течение, которое валит с ног. Люди помогают друг другу передвигаться по улице и держатся за руки.

Смотрите видео наводнения в Саудовской Аравии:

В некоторых регионах страны течение на улице настолько сильное, что сносит с места автомобиля.

Последствия сильных дождей в Саудовской Аравии: видео

Более 4 тысяч рабочих очищали районы и входы мечети оборудованием для всасывания и сушки воды.

В центре Мекки выпал град большого диаметра.

Град в Мекке: видео