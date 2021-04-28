По улицам плавают автомобили: Саудовскую Аравию заливают сильные дожди
Саудовскую Аравию с 21 апреля заливают сильные дожди. Кроме того, в городе Мекка выпал крупный град.
Источник:Gulf News
Что происходит в Саудовской Аравии
Дожди фиксируют по всей южной части страны. Больше всего от наводнения пострадала Мекка.
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Ситуация ухудшилась 27 апреля. После ливня и грозы улицы города превратились в реки.
Накануне власти предупреждали людей о сильном дожде и грозах в Мекке, Медине, Аль-Басе, Джазан и Наджране и возможных наводнениях в Эр-Рияде и Кассиме. Небольшие дожди прогнозировали на севере.
В социальных сетях люди активно распространяют видео из Саудовской Аравии. На них видно затопленные автомобили и людей по шею в воде.
Люди пытаются вытащить автомобиль из воды: видео
На других видео можно увидеть сильное течение, которое валит с ног. Люди помогают друг другу передвигаться по улице и держатся за руки.
Смотрите видео наводнения в Саудовской Аравии:
В некоторых регионах страны течение на улице настолько сильное, что сносит с места автомобиля.
Последствия сильных дождей в Саудовской Аравии: видео
Более 4 тысяч рабочих очищали районы и входы мечети оборудованием для всасывания и сушки воды.
В центре Мекки выпал град большого диаметра.
Град в Мекке: видео
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