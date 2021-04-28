Саудівську Аравію з 21 квітня заливають сильні дощі. Крім того, у місті Мекка випав великий град.

Що відбувається у Саудівській Аравії

Дощі фіксують по всій південній частині країни. Найбільше від повені постраждала Мекка.

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Ситуація погіршилася 27 квітня. Після зливи та грози вулиці міста перетворилися на ріки.

Напередодні влада попереджала людей про сильний дощ та грози в Мецці, Медіні, Аль-Басі, Джазані та Наджрані та можливі повені в Ер-Ріяді та Кассімі. Невеликі дощі прогнозували на півночі.

У соціальних мережах люди активно поширюють відео з Саудівської Аравії. На них видно затоплені автомобілі та людей по шию у воді.

Люди намагаються витягнути автомобіль з води: відео

YESTERDAY VIDEO| Rain and it’s flooding, looks a bit scary be safe everyone this video is from Makkah Al Mukarrammah



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На інших відео можна побачити сильну течію, яка зносить з ніг. Люди допомагають один одному пересуватися вулицею та тримаються за руки.

Дивіться відео повені у Саудівській Аравії:

У деяких регіонах країни течія на вулиці така сильна, що зносить з місця автомобілі.

Наслідки сильних дощів у Саудівській Аравії: відео

Понад 4 тисячі робітників очищали райони та входи мечеті обладнанням для всмоктування та сушіння води.

У центрі Мекки випав град діаметром з каміння.

Град у Мецці: відео