Вулицями плавають автомобілі: Саудівську Аравію заливають сильні дощі
Саудівську Аравію з 21 квітня заливають сильні дощі. Крім того, у місті Мекка випав великий град.
Джерело:Gulf News
Що відбувається у Саудівській Аравії
Дощі фіксують по всій південній частині країни. Найбільше від повені постраждала Мекка.
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Ситуація погіршилася 27 квітня. Після зливи та грози вулиці міста перетворилися на ріки.
Напередодні влада попереджала людей про сильний дощ та грози в Мецці, Медіні, Аль-Басі, Джазані та Наджрані та можливі повені в Ер-Ріяді та Кассімі. Невеликі дощі прогнозували на півночі.
У соціальних мережах люди активно поширюють відео з Саудівської Аравії. На них видно затоплені автомобілі та людей по шию у воді.
Люди намагаються витягнути автомобіль з води: відео
На інших відео можна побачити сильну течію, яка зносить з ніг. Люди допомагають один одному пересуватися вулицею та тримаються за руки.
Дивіться відео повені у Саудівській Аравії:
У деяких регіонах країни течія на вулиці така сильна, що зносить з місця автомобілі.
Наслідки сильних дощів у Саудівській Аравії: відео
Понад 4 тисячі робітників очищали райони та входи мечеті обладнанням для всмоктування та сушіння води.
У центрі Мекки випав град діаметром з каміння.
Град у Мецці: відео
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