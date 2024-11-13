Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Надежду Савченко.

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Конфликт Савченко и Безуглой

Надежда Савченко сообщила, что подала заявления в СБУ и ГБР о проверке деятельности Марьяны Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны.

В своем обращении экс-нардеп отметила, что Безуглая неоднократно публиковала информацию, касающуюся обороноспособности ВСУ, в частности данные об укомплектовании войск, расположение сил на фронте, систему оборонительных укреплений. Савченко прикрепила в качестве доказательства несколько сообщений Безуглой.

"Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину", – написала Савченко.

Ранее Марьяна Безуглая обвинила Савченко в прорыве обороны и использовании рации, которая, по ее словам, может быть прослушиваема врагом. В своей публикации Безуглая также призвала СБУ "детально исследовать деятельность" Савченко в ВСУ.