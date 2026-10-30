Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН / Суспильне
Ракетные удары России по Днепру, Чернигову и Кременчугу 30 октября унесли жизни 20 человек, еще десятки получили ранения. Из-за очередного террора созывается экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в социальной сети X.
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Что сказал Мельник
Главной целью созыва встречи является решительный международный ответ на массированный террор и лишение агрессора места в ключевом органе мировой безопасности.
Россия целенаправленно нанесла удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре нескольких украинских городов, что привело к значительным жертвам.
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Постоянный представитель также обратился к партнерам с просьбой не медлить с ответными мерами на варварские атаки Кремля.
Дальнейшее присутствие представителей Москвы среди постоянных членов Совета Безопасности ООН грубо нивелирует базовые принципы международного права.
Напомним, что 1 ноября Латвия впервые в истории начнет месячное председательство в Совете Безопасности ООН. Рига определила в качестве приоритета удержание противодействия российской агрессии в центре внимания мирового сообщества.
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