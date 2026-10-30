Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в социальной сети X.

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Что сказал Мельник

Главной целью созыва встречи является решительный международный ответ на массированный террор и лишение агрессора места в ключевом органе мировой безопасности.

Россия целенаправленно нанесла удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре нескольких украинских городов, что привело к значительным жертвам.

Изгоните Россию прочь– призвал Андрей Мельник.

Постоянный представитель также обратился к партнерам с просьбой не медлить с ответными мерами на варварские атаки Кремля.

Дальнейшее присутствие представителей Москвы среди постоянных членов Совета Безопасности ООН грубо нивелирует базовые принципы международного права.

Напомним, что 1 ноября Латвия впервые в истории начнет месячное председательство в Совете Безопасности ООН. Рига определила в качестве приоритета удержание противодействия российской агрессии в центре внимания мирового сообщества.