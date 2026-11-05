Мобилизованный псевдоактивист Остап Стахив самовольно покинул учебный центр ВМС

Видеообращение Остапа Стахива опубликовал 5 ноября его соратник Жан Новосельцев.

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На видео Стахив сообщил, что направляется в сторону Львова.

Я сбежал от похитителей, я не считаю себя мобилизованным. Я не был мобилизован. Я не признаю их ВВК, никакие их действия – это все беззаконие. Я докажу это в судебном порядке– сказал Остап Стахив на видео.