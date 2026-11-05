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Мобилизованный псевдоактивист Остап Стахив самовольно покинул учебный центр ВМС

Дария Черныш
Мобилизованный псевдоактивист Остап Стахив самовольно покинул учебный центр ВМС

Львовский провокатор Остап Стахив самовольно покинул учебный центр морской пехоты. Мужчина заявил, что не считает себя мобилизованным, и назвал свой самовольный уход "бегством от похитителей".

Видеообращение Остапа Стахива опубликовал 5 ноября его соратник Жан Новосельцев.

 
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На видео Стахив сообщил, что направляется в сторону Львова.

Я сбежал от похитителей, я не считаю себя мобилизованным. Я не был мобилизован. Я не признаю их ВВК, никакие их действия – это все беззаконие. Я докажу это в судебном порядке– сказал Остап Стахив на видео.

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