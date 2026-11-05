Мобілізований псевдоактивіст Остап Стахів самовільно залишив навчальний центр ВМС

Відеозвернення Остапа Стахіва опублікував 5 листопада його соратник Жан Новосельцев 5 листопада.

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На відео Стахів повідомив, що прямує в напрямку Львова. Фігурант розповів, що його привезли у Полтавську область у центр морських піхотинців. Записував ролик він у цивільному одязі та, як сам стверджує, в закинутій будівлі серед поля.

Я втік від викрадачів, я не вважаю себе мобілізованим. Я не був мобілізований. Я не визнаю їхню ВЛК, жодні їхні дії – це все беззаконня. Я доведу це в судовому порядку– сказав Стахів.

Крім того, провокатор заявив, що підлягає мобілізації через висунуті підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України) та за поширення даних про розміщення ЗСУ (частина 2 статті 114-2).

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ZAXID.NET з власних джерела відомо, що Стахіва мобілізували до 38 окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Журналісти заявили, що звертались за коментарем до речника Військово-морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука та пресслужби бригади, однак наразі там не змогли підтвердити чи спростувати СЗЧ Остапа Стахіва.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на рекрутера відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Молодого, зникнення мобілізованого зафіксували вранці під час перевірки.

Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають, – розповів Олександр Молодий.