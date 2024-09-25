Про це повідомила Поліція Львівщини та Служба безпеки України. Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, однак зі справи випливає, що йдеться саме про Остапа Стахіва. Сьогодні вдень у нього проводили обшуки.

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У чому підозрюють Стахіва

За даними слідства, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів".

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів української армії, чим наразив бійців на небезпеку.

Шахрайство Стахіва

Фігурант організував онлайн-курси "журналістики", на яких навчав своїх учнів протидіяти мобілізації. Після завершення курсів він обіцяв видавати посвідчення журналіста, але натомість давав фіктивні посвідчення місцевої газети.



У Стахіва проводили обшуки, його підозрюють у шахрайстві / Фото СБУ



Стахів робив фіктивні посвідчення журналістів / Фото Нацполіції

Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Зауважимо. Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що поліція провела обшуки львівського псевдоактивіста – ним виявився Остап Стахів.