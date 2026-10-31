"Я не в розшуку": у Львові ТЦК та поліція затримали псевдоактивіста Остапа Стахіва

Про затримання 31 жовтня повідомив соратник Стахіва Жан Новосельцев.

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Що відомо про інцидент на заправці

Подія сталася на вулиці Луганській, неподалік від вулиці Стрийської.

За словами Новосельцева, до заправки WOG, де перебував Стахів, під'їхали два мікроавтобуси з правоохоронцями та людьми в оливковій формі.

На опублікованих кадрах чути, як Стахів вигукує фразу "Я не в розшуку", після чого сідає в автомобіль, а трансляція раптово вимикається. Соратник фігуранта заявив, що невідомі вибили телефон просто під час виходу в мережу.

У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили, що Стахіва доставили до одного з районних центрів комплектування.

За даними відомства, з 6 березня 2026 року він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Наразі чоловік проходить ВЛК, яка має визначити його придатність до військової служби.

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Якщо його визнають придатним і він не матиме відстрочки чи бронювання, щодо нього застосують подальші процедури відповідно до законодавства про мобілізацію.

У ТЦК також наголосили, що публічність, професія та кількість підписників у соцмережах не звільняють від виконання військового обов'язку.

Що відомо про справи Остапа Стахіва

Восени 2024 року Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. У грудні того ж року він вийшов із СІЗО після сплати застави у розмірі 908 тисяч гривень.

За даними СБУ, після початку повномасштабної війни Стахів поширював твердження, що Росію нібито спровокували на вторгнення інші країни.

Крім того, під час одного з прямих ефірів він розкрив точне місце розташування підрозділу ЗСУ та особового складу одного з відділів ТЦК на Рівненщині.

Також Стахів організував онлайн-курси під виглядом журналістського навчання. За 7 тисяч гривень учасникам обіцяли журналістські посвідчення, зокрема міжнародного зразка. Серед іншого, на курсах навчали протидіяти мобілізації.

Зауважимо, що Стахів став відомим як один із лідерів антивакцинаторського руху в Україні у 2020 році.