Соответствующее решение было одобрено Печерским судом Киева. Там Януковичу избрали меру пресечения в виде ареста.

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Убегал на российских вертолетах

Такую меру пресечения экс-президенту-беглецу избрали по делу об организации незаконной переправки лиц через границу.

По данным следствия, в 2014 году экс-президент Янукович совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями России организовал незаконный вылет граждан из Украины.

23 февраля 2014 года из села Урзуф Донецкой области сам экс-президент и еще по меньшей мере 20 человек вылетели на трех вертолетах вооруженных сил России.

На российских вертолетах украинские беглецы во главе с Януковичем прибыли в город Анапа в Краснодарском крае России.