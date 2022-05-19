Відповідне рішення схвалив Печерський суд Києва. Там Януковичу обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

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Втікав на російських гелікоптерах

Такий запобіжний захід експрезиденту-втікачу обрали у справі про організацію незаконного переправлення осіб через кордон.

За даними слідства, у 2014 році експрезидент Янукович спільно зі співробітниками Управління державної охорони та представників Росії організував незаконний виліт громадян з України.

23 лютого 2014 року з села Урзуф Донецької області сам експрезидент та ще щонайменше 20 людей вилетіли на трьох гелікоптерах збройних сил Росії.

На російських гелікоптерах українські втікачі на чолі з Януковичем прибули до міста Анапа в Краснодарському краї Росії.