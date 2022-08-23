24 февраля российские оккупанты начали полномасштабную войну против Украины. Жители Мариуполя Татьяна и Анатолий в рамках проекта СВОИ вспомнили, что им пришлось пережить тот страшный для каждого украинца день.

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Каково было начало войны в Мариуполе

Как рассказала Татьяна, 24 февраля они очнулись не от взрывов, в тот день они их не почувствовали. Тревожным сигналом стало то, что ранним утром сосед покинул дом, забрав с собой детей и вещи, которые вместились в автомобиль.

Все опасались, что россиянам удастся захватить Мариуполь очень быстро, ведь в Азовском море было много вражеских кораблей, откуда мог высадиться десант врага. Супруги хотели уехать из города, но такой случай представился не сразу, некоторое время пришлось жить в оккупации.

У нас не было подвала, и мы только молились: если упадет, то только бы так, чтобы убило сразу. Потому что мы понимали, что если ранит, никто не приедет, не поможет. А если убьет кого-то, то хоронить где будем? Ну, в огороде будем выкапывать могилу. Мы все это проговаривали. Потому что мы уже ездили по городу этих 3 недели, и видели, что там происходит,

– рассказала Татьяна.

Они вспоминают, что люди лежали прямо на тротуарах и дорогах, а вокруг все горело. С каждым днем количество бомб, сбрасываемых самолетами врага на Мариуполь, росло.

"Мы сидели вечером, полетел самолет, было слышно, что он летел и сбросил бомбу. И было ощущение, будто мы все провалились. Не стало света. Вот и все", – вспомнила женщина.

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