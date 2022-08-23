24 лютого російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України. Мешканці Маріуполя Тетяна та Анатолій у рамках проєкту СВОЇ пригадали, що їм довелося пережити того страшного для кожного українця дня.

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Яким був початок війни у Маріуполі

Як розповіла Тетяна, 24 лютого вони прокинулися не від вибухів, того дня вони їх не відчули. Тривожним сигналом стало те, що рано-вранці сусід покинув дім, забравши з собою дітей та речі, які вмістилися в автомобіль.

Усі боялися, що росіянам вдасться захопити Маріуполь дуже швидко, адже в Азовському морі було багато ворожих кораблів, звідки міг висадитися десант ворога. Подружжя хотіло виїхати з міста, але така нагода випала не одразу, деякий час навіть довелося жити в окупації.

У нас не було підвалу, і ми тільки молилися: як впаде, то тільки б так, щоб вбило одразу. Бо ми розуміли, що якщо поранить, ніхто ж не приїде, не допоможе. А як вб'є когось, то ховати де будемо? Ну, в городі будемо викопувати могилу. Ми це все проговорювали. Бо ми вже їздили містом цих 3 тижні, і бачили, що там відбувається,

– розповіла Тетяна.

Вони пригадують, що люди лежали просто на тротуарах та дорогах, а довкола все горіло. З кожним днем кількість бомб, які скидали літаки ворога на Маріуполь, зростала.

"Ми сиділи ввечері, полетів літак, було чутно, що він летів і скинув бомбу. І було відчуття, наче ми всі провалилися. Не стало світла. Ось і все", – пригадала жінка.

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