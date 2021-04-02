Под Винницей нетрезвый водитель Skoda сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах. Мальчики скончались на месте. Оказалось, что виновник ДТП выпил, потому что праздновал день рождения.

ДТП произошло 30 марта в селе Росоша Липовецкого района. Машина после столкновения слетела в кювет и вспыхнула. Однако водитель не пострадал.

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Водитель праздновал день рождения

Жители села рассказали, что парень летел "летел на такой скорости, что "резина горела". По его словам, ему на днях исполнилось 20 лет, поэтому он отмечал. Именинник еле говорил. В полиции отметили, что в крови парня обнаружили 1,76 промилле алкоголя, то есть в 9 раз больше, чем допустимая норма.

Что известно о погибших детях

По словам сельчан, мальчики были двоюродными братьями. Мать одного из них живет на Закарпатье и только неделю назад приехала навестить родных. У нее еще осталась годовалая дочь, у матери второго – двое детей.

Они сейчас вне себя от горя, все плачут. Детей уже не вернуть,

– рассказал местный житель.



Велосипед мальчиков / Фото Нацполіції

Что говорят в селе

Жители села шокированы. Некоторые убеждены, что виновнику трагедии дадут максимум 10 лет тюрьмы или же и вовсе отпустят досрочно. Однако есть и те, кто защищает водителя и называет его "замечательным человеком", который заработал на авто тяжелым трудом.

Обратите внимание! Водителя сразу задержали, вскоре ему должны избрать меру пресечения. Теперь парню грозит до 12 лет лишения свободы с запретом садиться за руль через 3 года после освобождения.