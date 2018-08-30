Сбил насмерть и скрылся: на Днепропетровщине под колеса автомобиля попала школьница
Полиция Днепра задержала водителя автомобиля "ВАЗ", который на регулируемом светофором пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю местную жительницу и скрылся с места происшествия.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Днепра.
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По области был введен оперативный план "Перехват". Уже через несколько часов водителя установили и задержали. Им оказался 34-летний житель Новомосковска. Также правоохранители обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями,
– говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что 15-летняя школьница от полученных травм скончалась еще до приезда скорой.
За совершенное преступление подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Правоохранители обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями
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