Сбил насмерть и скрылся: на Днепропетровщине под колеса автомобиля попала школьница

Полиция Днепра задержала водителя автомобиля "ВАЗ", который на регулируемом светофором пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю местную жительницу и скрылся с места происшествия.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Днепра.

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По области был введен оперативный план "Перехват". Уже через несколько часов водителя установили и задержали. Им оказался 34-летний житель Новомосковска. Также правоохранители обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями,

– говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что 15-летняя школьница от полученных травм скончалась еще до приезда скорой.

За совершенное преступление подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.



Правоохранители обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями