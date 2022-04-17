Среди "приземленных" аппаратов русской армии были самолет, вертолет и много ракет. Также наносили и мощные ракетно-бомбовые удары по оккупантам.

По теме В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку: часть дронов уничтожили

Продуктивный день Воздушных сил Украины

В оперативной сводке рассказали о боевых завоеваниях на территории всей страны. Поэтому также учли и аппараты, которые сбили подразделения ООС.

Какую авиатехнику враг потерял в эти сутки:

самолет;

вертолет;

5 беспилотных летательных аппаратов;

6 крылатых ракет.

Что касается работы украинской авиации по наземным целям, она тоже заставила российскую армию пострадать. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м оказали огневую поддержку украинским войскам.

Они наносили мощные ракетно-бомбовые удары по позициям на нескольких стратегических направлениях. Операции были очень успешными, в частности, благодаря хорошему прикрытию истребителей Воздушных сил ВСУ.

В эти сутки – на Львовщине уничтожили 4 ракеты из Беларуси: смотрите видео