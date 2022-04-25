Подполковника удалось вернуть домой усилиями Главного управления разведки Минобороны.
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Роман Василюк смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка,
– сообщили в ГУР МОУ.
Пилот 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения он встретился с начальником разведки Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Василюк готов вернуться в бой
Сейчас украинский военный получает должную медицинскую помощь и находится со своей семьей.
"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от российских оккупантов",
– подчеркнул украинский подполковник.
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