Подполковника удалось вернуть домой усилиями Главного управления разведки Минобороны.

Читайте также Мы готовы к любому формату обмена наших людей в Мариуполе на русских – Зеленский

Роман Василюк смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка,

– сообщили в ГУР МОУ.

Пилот 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения он встретился с начальником разведки Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Василюк готов вернуться в бой

Сейчас украинский военный получает должную медицинскую помощь и находится со своей семьей.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от российских оккупантов",

– подчеркнул украинский подполковник.

К слову – ВСУ в Харьковской области взяли в плен российского пилота: смотрите видео