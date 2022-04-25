Підполковника вдалося повернути додому зусиллями Головного управління розвідки Міноборони.
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Роман Василюк зміг катапультуватися, але зазнав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька,
– повідомили у ГУР МОУ.
Пілот 24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення він зустрівся з начальником розвідки Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Василюк готовий повернутися в бій
Зараз український військовий отримує належну медичну допомогу та перебуває зі своєю родиною.
"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій і боротись по повного звільнення нашої країни від російських окупантів", – наголосив український підполковник.
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