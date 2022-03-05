Соответствующее видео уже выложила Госпогранслужба. Оккупантов поставили на колени и заставили признаться в совершении преступлений.

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Оккупанты прибыли из Крыма

После того, как украинцы сбили самолет захватчиков, экипаж удачно катапультировал. Украинским воинам удалось задержать командира авиазвена – пилота вражеского истребителя. Также обезвредили и штурмана этого борта.

Россияне прибыли из оккупированного Крыма. Их место дислокации было в городе Саки. Командир авиазвена проживал на полуострове. Как рассказали оккупанты, их задачей была разведка.

По их словам, начиная с масштабного вторжения России они совершали вылеты над морем. Речь идет о 3 – 4 разах.

Допрос пленных оккупантов: смотрите видео