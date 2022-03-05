Відповідне відео вже виклала Держприкордонслужба. Окупантів поставили на коліна та змусили зізнатись про вчинені злочини.

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Окупанти прибули з Криму

Після того, як українці збили літак загарбників екіпаж вдало катапультував. Українським воїнам вдалось затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача. Також знешкодили і штурмана цього борта.

Росіяни прибули з окупованого Криму. Їхнє місце дислокації було у місті Саки. Командир авіаланки проживав на півострові. Як розповіли окупанти, їхнім завданням була розвідка.

За їхніми словами, починаючи з масштабного вторгнення Росії вони здійснювали вильоти над морем. Мовиться про 3 – 4 рази.

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