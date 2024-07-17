Трагедия произошла 17 июля 2014 года, когда пассажирский самолет Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом, в результате чего погибло 298 человек, среди которых 80 детей. Две трети погибших были гражданами Нидерландов.

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Что рассказывают родственники погибших через 10 лет после сбития MH17

Силене Фредрикс, мать одного из погибших, вспоминает о своем 23-летнем сыне Брайсе и его девушке Дейзи, которые летели на отдых.

Мама Дейзи умерла за 3 месяца до этого. Они хотели развеяться, поехать где-то в отпуск. Выбрали Бали. Мы помогли им купить билеты. Дейзи еще училась и я сказала: "Подожди до каникул". Первый день каникул был 17 июля,

– рассказала Силене.

Она рассказывает, как несколько дней до трагедии испугалась, увидев новости о сбитии военного самолета в Украине, но надеялась, что это не произойдет с пассажирскими самолетами.

"Это так же наша война. Потому что наши дети умерли в этой войне", – отметила мать погибшего Брайса.

Женщина находится в группе из двух десятков родственников, что до сих пор посещают все судебные заседания, которые связаны со сбиванием боинга. Одно из желаний Силене – увидеть на скамье подсудимых Путина.

Он (Путин – 24 Канал) – главный ответственный. И он лжет, распространяет фальшивую информацию. Он самый ответственный человек и он все знает,

– говорит Силене.

Впрочем, у нее есть сомнения, что за решетку когда-то попадет не только глава Кремля, но и исполнители преступления.

"Они никогда не отсидят свой срок в тюрьме. Мы это знаем. Но это не значит, что не надо судиться. Надо, потому что это справедливость – для тех, кто больше не с нами, для нас, как семей. Даже если они никогда не сядут за решетку. Правосудие сказало свое слово – и это важно. Мир знает", – резюмировала женщина.

Заметим, что по словам отца погибшей в MH17 семнадцатилетней Эльземики Ханса де Борста, суд доказал прямую связь Кремля со сбиванием самолета рейса MH17. Об этом он заявил в эфире Киев24, передает 24 Канал.

"Мы рады, что состоялся суд и эти трое были осуждены. И особенно, что была прямая связь с Кремлем. Это хорошо. Есть дело в Европейском суде по правам человека. Мы смотрим как Россия атаковала два года назад Украину. Я чувствую, как моя страна была убита в той самой войне, которую сейчас ведет Россия", – сказал он.

Что известно о сбитии рейса MH17

Трагедия произошла 17 июля 2014 года, когда пассажирский самолет Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом, в результате чего погибло 298 людей, среди которых 80 детей. Две трети погибших были гражданами Нидерландов.

Несмотря на частичное закрытие воздушного пространства над зоной конфликта в Украине, рейс MH17 пролетал на высоте, соответствующей украинским нормам безопасности. В то время Россия уже доставила в Донбасс зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого и был сбит самолет.

Расследованием катастрофы занималась Международная группа следователей, которая включала представителей стран, имевших больше всего жертв, а также Украины. В конце концов, Окружной суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех человек: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олега Пулатова, который был единственным представленным адвокатом, освободили от обвинений.

Журналист нидерландского общественного медиа NOS Герт-Ян Денненкамп рассказывает, что расследование было уникальным из-за открытости места катастрофы для медиа. Он видел место падения самолета и общался с местными жителями, которые стали свидетелями трагедии.

Международное расследование под руководством Bellingcat установило маршрут "Бука" и подтвердило его российское происхождение. Однако Россия отрицала свою причастность и создавала фальшивые версии инцидента.

Сбитие MH17 стало первым эпизодом, который привел к введению Европейским Союзом экономических санкций против России.