Видео боевой работы по вражеской цели опубликовал Николай Олещук в телеграмме. Этот беспилотник сбили на восточном направлении.
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"Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении утром 31 июля 2024 года. Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу!", – написал Олещук.
Сбитие "Шахеда": смотрите видео
ПВО сбила все 89 "Шахедов"
- Ночью и утром 31 июля силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 89 ударных БПЛА.
- Ракету оккупанты выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, а "Шахэды" запускали из районов российских городов и поселков: Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара было Киевщина.