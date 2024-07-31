Видео боевой работы по вражеской цели опубликовал Николай Олещук в телеграмме. Этот беспилотник сбили на восточном направлении.

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"Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении утром 31 июля 2024 года. Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу!", – написал Олещук.

Сбитие "Шахеда": смотрите видео

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