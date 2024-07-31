В ГСЧС рассказали детали ситуации. Там отметили, что пожар удалось ликвидировать.
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Из-за падения обломков БПЛА врага загорелся частный дом в Киевской области
Ночью 31 июля в результате падения обломков беспилотника вражеской армии в Броварском районе произошло разрушение с последующим загоранием частного жилого дома.
По данным ГСЧС, пожар ликвидирован в 04:14 на площади 60 квадратных метров.
К счастью, погибших и травмированных нет.
Известно, чтобы ликвидировать пожар, привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.