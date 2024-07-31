В ГСЧС рассказали детали ситуации. Там отметили, что пожар удалось ликвидировать.

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Из-за падения обломков БПЛА врага загорелся частный дом в Киевской области

Ночью 31 июля в результате падения обломков беспилотника вражеской армии в Броварском районе произошло разрушение с последующим загоранием частного жилого дома.

По данным ГСЧС, пожар ликвидирован в 04:14 на площади 60 квадратных метров.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Известно, чтобы ликвидировать пожар, привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Отметим, что в 6 утра 31 июля в КГВА отметили, что этой ночью россияне осуществили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. А главной целью агрессора стал Киев. Собственно, по словам начальника КГВА, на столицу враг направил много десятков своих беспилотников. Сергей Попко также добавил, что это была уже 7 атака Киева вражескими дронами в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА.