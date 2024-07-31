У ДСНС розповіли деталі ситуації. Там зазначили, що пожежу вдалося ліквідувати.
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Через падіння уламків БпЛА ворога загорівся приватний будинок на Київщині
Вночі 31 липня внаслідок падіння уламків безпілотника ворожої армії в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку.
За даними ДСНС, пожежу ліквідовано о 04:14 на площі 60 квадратних метрів.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
Відомо, аби ліквідувати пожежу, залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.