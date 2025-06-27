Об этом пишет 24 Канал. По словам министра обороны, работа для создания эффективной модели противодействия "Шахедам" продолжается непрерывно.

Смотрите также Игнат ответил, когда Украина сможет эффективно сбивать еще большее количество "Шахедов"

Какие инновации разрабатывает Украина для борьбы с БпЛА

Рустем Умеров рассказал, что за последние годы россияне регулярно меняли алгоритмы, но Украина готова отвечать, поэтому адаптировала тактику в ответ.

Так Россия проводит комбинированные удары по Украине с целью истощения украинской ПВО. За одну атаку враги используют до 500 "Шахедов" и комбинируют их с баллистическими и крылатыми ракетами. Россияне такой стратегией хочет просчитать нашу эшелируемость и осуществлять психологическое давление.

Несмотря на это, Украина находит решения и адаптирует оборону. И антишахедное решение уже есть – одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали,

– рассказал министр обороны.

По словам Умерова, Украина провела эволюция средств перехвата и динамично работает над инновациями. Те решения, которые были эффективными в начале войны становились неактуальными, когда враг менял тактику.

Сейчас больше "Шахедов" уничтожается не с помощью мобильно-огневых групп, а благодаря новым разработкам: "дронам-перехватчикам" и другим инструментам, о которых не разглашается. Так инновации и совершенствование противодронных систем осуществляется непрерывным циклом.