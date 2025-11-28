Баллистика и почти сотня дронов: как отработали силы ПВО по вражеским целям
- Россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 72-мя ударными дронами, в частности "Шахедами".
- Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 63 вражеских БпЛА.
В ночь на 28 ноября россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, а также беспилотниками других типов с разных направлений.
Около 50 из запущенных дронов – "Шахеды". Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Как отработала противовоздушная оборона?
Оккупанты запускали воздушные цели по направлениям:
- Орел;
- Брянск;
- Миллерово.
Вражескую атаку отражали авиационные подразделения, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в отчете Воздушных сил.
Там также сообщается, что подтверждено попадание баллистической ракеты и девяти ударных дронов на пяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Последние новости о российских дронах
- Российская армия все активнее переходит от использования одноразовых ударных дронов к многоразовым платформам.
- Как информирует Forbes, такое изменение связано как с растущей потребностью в беспилотниках, так и с трудностями российского оборонпрома.
- Известно, что оккупанты пытаются применять "Шахеды" для поражения украинских самолетов и вертолетов.
- На Лиманском направлении страна-агрессор увеличивает количество операторов дронов, делая ставку на FPV-аппараты и беспилотники, управляемые по оптоволоконному каналу.
- Беспилотники враг направляет преимущественно на атаки украинской логистики и систематическое уничтожение прифронтовых населенных пунктов.
- Впрочем, недавняя атака на российский завод в Чебоксарах, производящий комплектующие для беспилотников, может несколько изменить вражеские планы.