Балістика та майже сотня дронів: як відпрацювали сили ППО по ворожих цілях

У ніч на 28 листопада росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, а також безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Близько 50 із запущених дронів – "Шахеди". Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Як відпрацювала протиповітряна оборона?

Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків:

Орел;

Брянськ;

Міллєрово.

Ворожу атаку відбивали авіаційні підрозділи, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться у звіті Повітряних сил.

Там також повідомляється, що підтверджено влучання балістичної ракети та дев'яти ударних дронів на п'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

