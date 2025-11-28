Балістика та майже сотня дронів: як відпрацювали сили ППО по ворожих цілях
- Росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 72-ма ударними дронами, зокрема "Шахедами".
- Протиповітряна оборона України збила чи подавила 63 ворожі БпЛА.
У ніч на 28 листопада росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, а також безпілотниками інших типів із різних напрямків.
Близько 50 із запущених дронів – "Шахеди". Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Як відпрацювала протиповітряна оборона?
Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків:
- Орел;
- Брянськ;
- Міллєрово.
Ворожу атаку відбивали авіаційні підрозділи, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– йдеться у звіті Повітряних сил.
Там також повідомляється, що підтверджено влучання балістичної ракети та дев'яти ударних дронів на п'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Останні новини про російські дрони
Російська армія дедалі активніше переходить від використання одноразових ударних дронів до багаторазових платформ.
Як інформує Forbes, така зміна пов'язана як зі зростаючою потребою в безпілотниках, так і з труднощами російського оборонпрому.
Відомо, що окупанти намагаються застосовувати "Шахеди" для ураження українських літаків і гелікоптерів.
На Лиманському напрямку країна-агресорка збільшує кількість операторів дронів, роблячи ставку на FPV-апарати та безпілотники, керовані по оптоволоконному каналу.
Безпілотники ворог спрямовує переважно на атаки української логістики та систематичне знищення прифронтових населених пунктів.
Втім, нещодавня атака на російський завод у Чебоксарах, що виробляє комплектуючі для безпілотників, може дещо змінити ворожі плани.