Скриншотами украинцы начали активно делиться в сети. Редакция 24 Канала проверила документы у себя и обнаружила, что действительно таки что-то произошло.

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У Дии появились странные документы

Так, украинцы смогли увидеть у себя шаблонные документы, которые принадлежат некой Дии Надежде Владимировне. Не сложно понять, что так зовут вымышленную персону, которую мы можем увидеть, когда запускают новые сервисы или появляются новые документы в приложении.



Украинцы обнаружили странные документы в приложении Дия / Скриншот



Украинцы обнаружили странные документы в приложении Дия / Скриншот



Украинцы обнаружили странные документы в приложении Дия / Скриншот

Призываем вас не паниковать. Надеемся, что вскоре в Дии все исправят и все вернется на свои места. А пока напомним, что министр цифровой транформации Михаил Федоров рассказал о ситуации по работе приложения.

Было рекордное количество посетителей

Сегодня (3 февраля – 24 Канал) было рекордное количество пользователей в Дии за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов,

– отметил Федоров.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом мощности увеличили в 5 раз, а запросов поступило в 20 раз больше. Поэтому, возникла огромная очередь. Федоров извинился за эту ситуацию. Он отметил, что сделают детальный разбор, анализ и внедрят организационные изменения, чтобы к подобным волнам трафика в сервисе были готовы.

"Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать. Спасибо", – отметил он.

Министр цифровой трансформации добавил, что в этом году Дия дала возможность болеть за фаворитов на сутки больше. Ведь голосование продлили до 19:05 4 февраля. Поэтому, не упустите возможности.