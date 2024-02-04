Скриншотами українці почали активно ділитися у мережі. Редакція 24 Каналу перевірила документи у себе і виявила, що дійсно таки щось сталося.

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У Дії з'явилися дивні документи

Так, українці змогли побачити у себе шаблонні документи, які належать такій собі Дії Надії Володимирівні. Не складно зрозуміти, що так звати вигадану персону, яку ми можемо побачити, коли запускають нові сервіси або з'являються нові документи у застосунку.



Українці виявили дивні документи у застосунку Дія / Скриншот



Українці виявили дивні документи у застосунку Дія / Скриншот



Українці виявили дивні документи у застосунку Дія / Скриншот

Закликаємо вас не панікувати. Маємо надію, що невдовзі у Дії все виправлять і все повернеться на свої місця. А поки нагадаймо, що міністр цифрової транформації Михайло Федоров розповів про ситуацію щодо роботи застосунку.

Була рекордна кількість відвідувачів

Сьогодні (3 лютого – 24 Канал) була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів,

– зауважив Федоров.

Він додав, що у порівнянні з минулим роком потужності збільшили у 5 разів, а запитів надійшло у 20 разів більше. Відтак, виникла величезна черга. Федоров перепросив за цю ситуацію. Він зауважив, що зроблять детальний розбір, аналіз і впровадять організаційні зміни, щоб до схожих хвиль трафіку у сервісі були готовими.

"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати. Дякую", – зазначив він.

Міністр цифрової трансформації додав, що цього року Дія дала можливість вболівати за фаворитів на добу більше. Адже голосування прожовжили до 19:05 4 лютого. Тож, не проґавте можливості.