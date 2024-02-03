Федоров пояснив, що 3 лютого у Дії була рекордна кількість користувачів. Мовиться про всю історію проєкту. За словами Федорова, під час голосування у 2023 році застосунок отримував 800 запитів за секунду. Тим часом цього року – 15 000 запитів.

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За словами Федорова, у порівнянні з 2023 роком потужності збільшили у 5 разів. Водночас запитів надійшло більше у 20 разів. Сформувалася величезна черга. Федоров перепросив за ситуацію й наголосив, що у Дії зроблять детальний розбір та аналіз. На основі отриманих даних впровадять організаційні зміни, аби застосунок був готовим до схожих хвиль трафіку.

Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати. Дякую,

– мовиться у повідомленні.



Федоров наголосив, що у 2024 Дія дала можливість повболівати фаворитам не добу довше й створити десятки мемів. Окрім того, він наголосив, що наступного року такої можливості вже не буде.