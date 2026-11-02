"Хорошо, что мэр – боксер": украинцы отреагировали мемами на взлом приложения "Воздушная тревога"

Украинцы отреагировали мемами на запугивания со стороны россиян / Коллаж 24 Канала
Вечером 1 ноября официальное приложение "Воздушная тревога" было взломано. Украинцев предупреждали о радиационной, а затем и о химической опасности для Киева, а также об угрозе уличных боев.
Оккупанты пытались запугать украинцев, в частности, сообщением о запуске "Орешника". Однако они не учли характер противника. Вместо того чтобы испугаться, тот отреагировал с юмором.
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Как украинцы комментировали взлом приложения "Воздушная тревога"?
В сети сразу появилось много мемов на тему "новых" угроз, о которых сообщало взломанное приложение. В частности, киевляне радовались, что "угроза уличных боев" им не страшна, ведь мэр столицы – боксер.
Какие мемы придумали украинцы по поводу взлома "Воздушной тревоги" / Фото из сети
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Попытка запугать не удалась / Фото из соцсети
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Отметим, что в ночь на 2 ноября приложение "Воздушная тревога" частично возобновило работу после кибератаки. Разработчики планируют усилить его защиту, чтобы предотвратить повторные взломы. Также они заверили, что приложение не собирает и не хранит персональные данные пользователей, поэтому их информация не оказалась под угрозой.
Между тем в Минцифры и ГСЧС объяснили, где еще можно проверять информацию о воздушных тревогах.
К слову, украинские хакеры тоже не замедлили с ответом. Уже ночью они взломали российское приложение с "тревогами" и сообщили о запуске ядерных боеголовок P1-SUN.
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