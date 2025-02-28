Поэтому начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко в эфире 24 Канала призвал всех неравнодушных присоединиться к сбору на наземные дроны, объяснив их важность.

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Почему наземные дроны важны на войне

Бригада "Рубеж" начала сбор на наземные дроны, которые будут использоваться для обеспечения логистики, в частности для доставки грузов на передовую. Также на эти дроны планируется установка огневых средств, что значительно повысит эффективность поражения противника.

Обратите внимание! Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Самое главное – использование наземных дронов с дистанционным управлением позволит обезопасить личный состав, освободив его от участия в опасных логистических операциях. Не будет необходимости доставлять боеприпасы и продовольствие автомобилями непосредственно к линии фронта, где существует высокий риск из-за большого количества российских FPV-дронов.

Призываю всех поддержать этот сбор, и искренне благодарю от имени бригады "Рубеж",

– Даниил Борисенко.

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О ситуации на фронте

26 февраля на Купянском направлении противник совершил 5 штурмовых атак, на Лиманском – еще 5, на Северском – одну. Россияне продолжают активно использовать авиацию для сброса КАБов. В тот же день они выпустили 120 авиабомб по всей линии фронта.

Кроме того, враг осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы – до 6 тысяч в сутки. Значительные проблемы также вызывают FPV-дроны – ежедневно фиксируется более 2 тысяч таких атак.