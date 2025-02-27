Продвижение врага аналитики зафиксировали на нескольких участках, но и успехи ВСУ – тоже. 24 Канал публикует основные выводы ISW.
Смотрите также Путин меняет риторику о Зеленском на фоне заявлений Трампа, – ISW
Обзор ситуации на фронтах Украины и России от 27 февраля
- В Курской области атаки россиян продолжались, но продвижений не было.
- Это же касается района Волчанска в Харьковской области.
- Однако они продвинулись на Купянском направлении, наступая в районе Двуречной.
- До Боровой и Лимана продвижений не было.
- На Северском направлении не было продвижений.
- На Часов Яр россияне продвинулись, в частности в пределах самого города по улице Горького и к Ступочкам.
- Тем временем украинские войска продвинулись на Торецком направлении, в том числе на севере самого города.
- Так же ВСУ имели успехи на Покровском направлении, в частности севернее Песчаного.
Боевые действия в Украине и России за 26 февраля / Карты ISW
- В то же время оккупанты продвинулись на Кураховском направлении, а именно к северо-востоку от Андреевки.
- Вблизи Великой Новоселки атаки россиян тоже имели успехи. Они имели продвижение к югу от Новоселки.
- На западе Запорожской области было движение оккупантов к северо-западу от Роботино.
- На Днепровском направлении российские военные проводили ограниченные атаки. Продвижения не зафиксированы.