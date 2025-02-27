Просування ворога аналітики зафіксували на кількох ділянках, але й успіхи ЗСУ – також. 24 Канал публікує основні висновки ISW.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 27 лютого

  • У Курській області атаки росіян тривали, але просувань не було.
  • Це ж стосується району Вовчанська Харківської області.
  • А проте вони просунулися на Куп'янському напрямку, наступаючи в районі Дворічної.
  • До Борової та Лиману просувань не було.
  • На Сіверському напрямку не було просувань.
  • На Часів Яр росіяни просунулися, зокрема в межах самого міста вулицею Горького та в напрямку Ступочок.
  • Тим часом українські війська просунулися на Торецькому напрямку, зокрема на півночі самого міста.
  • Так само ЗСУ мали успіхи на Покровському напрямку, зокрема на північ від Піщаного.

Бойові дії в Україні та Росії за 26 лютого / Карти ISW

  • Водночас окупанти просунулися на Курахівському напрямку, а саме на північний схід від Андріївки.
  • Поблизу Великої Новосілки атаки росіян також мали успіхи. Вони мали просування на південь від Новосілки.
  • На заході Запорізької області був рух окупантів на північний захід від Роботиного.
  • На Дніпровському напрямку російські військові проводили обмежені атаки. Просувань не зафіксовано.