О сборе средств сообщил координатор инициативы "Бандерогрузовик для 24-ки" Назар Мединский. Он подчеркнул, что средства будут направлены на покупку грузовика, который позволит нашим военным перевозить боекомплект на фронте.
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Автомобиль ускорит ликвидацию врага
На этот раз именно таков запрос от 24 ОМБр имени короля Даниила. Верю, что мы с вами вместе реализуем это как можно быстрее. Все что соберем – все для Защитников,
– подчеркнул он.
Мединский добавил, что его целью является собрать 10 тысяч долларов (около 350 тысяч гривен). За такую сумму можно будет приобрести хороший и надежный автомобиль, который позволит нашим военным эффективнее уничтожать врага.
Сбор средств на Бандерогрузовик для 24 ОМБр имени короля Даниила / Фото с фейсбука Мединского
Реквизиты и контакты
Вы можете сразу же прислать средства на Банку, открытую для сбора средств на "Бандерогрузовик для 24-ки". Пока удалось собрать более половины от необходимой суммы. Но средств все еще мало, чтобы приобрести необходимый автомобиль, так что не медлите.
Номер карты Банки
5375 4112 0232 7974
PayPal:
nazardoc@gmail.com
Пополнение по реквизитам:
Напомним, что 24 ОМБр имени короля Даниила – военное соединение механизированных войск, входящее в состав Сухопутных войск ВСУ. Базируется соединение на Львовщине, а входит оно в состав оперативного командования "Запад".
Напомним, что нет больших или маленьких сумм. Помните, что каждая ваша гривна приближает к достижению цели, а вместе с тем – к победе!
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