Как заметил Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE", оккупантам сейчас понадобится гораздо больше времени. А на саму эту "оперативную паузу" сильно повлияли ВСУ, а также оружие международных партнеров.

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ВСУ сильно просадили врага

Советник главы Офиса Президента отметил, что "оперативная пауза" произошла по двум причинам.

Первая, подчеркивает он, объективна. Речь идет о необходимости врагом достроить систему управления тыловыми запасами. Также у оккупантов есть необходимость перегруппировать свои войска и восстановиться после тяжелых боев за тот же Северодонецк и Лисичанск. Кроме того, российские бойцы прощупывают украинскую оборону, а не смело рвутся в бой.

В то же время, следует понимать, что тактические действия российские захватчики продолжают вести. Но, подчеркнул Алексей Арестович, ВСУ удалось оккупантов изрядно просадить. В частности, в той зоне, где российские бойцы планировали идти в наступление.

Собственно, вторая причина – успешная работа украинских военных. Они не только активно уничтожают склады с вражескими боеприпасами, но и бьют по самым российским бойцам на временно оккупированных территориях. И помогает в этом, конечно, оружие с Запада.

В Украину поедет еще несколько HIMARS

Поскольку мы заговорили об оружии западных партнеров, благодаря которому мы эффективно уничтожаем врага, то сделаем на нем акцент. В частности, потому, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Речь не о деньгах, а именно о вооружении, которое оценивается в такую ​​сумму.

Вскоре наши военные получат еще:

4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Дополнительные боеприпасы для HIMARS.

3 тактические машины для эвакуации техники.

155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Подрывные боеприпасы.

Контрбатарейные системы.

Запчасти и другое оборудование.

Соответствующий указ уже подписал президент США Джо Байден. Заметим, что через две недели государство выделило Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда долларов. В целом же, с начала правления Байдена, на помощь безопасности Соединенные Штаты направили около 8 миллиардов долларов.

Добавим, что все чаще раздаются заявления о том, чтобы Украина, наконец, ударила по Крымскому мосту. Мол, это может оказать существенное влияние на войну, которую развязала россия. Соответствующее мнение озвучил бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

Он убежден, что атака по Крымскому мосту может нанести сокрушительный удар по кремлю. А осуществить ее можно будет с помощью ракет "Гарпун", предоставленных международными партнерами.

Бридлав также подчеркнул, что Украина без сомнений может это сделать. Мол, Россия уничтожает целые города и деревни нашего государства. Поэтому мы имеем право нанести удар по стратегическому объекту, используемому врагом для стягивания военных.

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