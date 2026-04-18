Организовал сбор на убийство президента Румынии: в полиции рассказали детали инцидента
- 33-летний житель Тимишоры опубликовал в соцсети призыв о сборе средств на убийство президента Румынии.
- Полиция проверяет подлинность учетной записи и обстоятельства публикации.
Житель города Тимишоура, 33-летний мужчина, опубликовал в соцсети сообщение о сборе на убийство президента Румынии Никушора Дана. Правоохранители сразу начали расследование.
Мужчина, который угрожает президенту, вероятно, находится в Германии. Об этом сообщили в Pagina de Timis.
Зачем мужчина опубликовал такое сообщение?
В опубликованном сообщении мужчина отметил, что "каждый лей имеет значение". После этого публикация разлетелась по интернету, но впоследствии о ней узнали и правоохранители.
Полиция анализирует подлинность учетной записи и обстоятельства публикации, чтобы выяснить, представляет ли такое сообщение реальную угрозу.
Органы власти относятся к таким случаям с высокой серьезностью, поскольку сообщения, подстрекающие к насилию или угрожающие безопасности лиц, могут представлять серьезные преступления,
– отметили в издании.
Расследование продолжается, полиция пытается найти подозреваемого и привлечь его к ответственности.
