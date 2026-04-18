Новости мира Организовал сбор на убийство президента Румынии: в полиции рассказали детали инцидента
18 апреля, 12:49
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • 33-летний житель Тимишоры опубликовал в соцсети призыв о сборе средств на убийство президента Румынии.
  • Полиция проверяет подлинность учетной записи и обстоятельства публикации.

Житель города Тимишоура, 33-летний мужчина, опубликовал в соцсети сообщение о сборе на убийство президента Румынии Никушора Дана. Правоохранители сразу начали расследование.

Мужчина, который угрожает президенту, вероятно, находится в Германии. Об этом сообщили в Pagina de Timis.

Зачем мужчина опубликовал такое сообщение?

В опубликованном сообщении мужчина отметил, что "каждый лей имеет значение". После этого публикация разлетелась по интернету, но впоследствии о ней узнали и правоохранители.

Полиция анализирует подлинность учетной записи и обстоятельства публикации, чтобы выяснить, представляет ли такое сообщение реальную угрозу.

Органы власти относятся к таким случаям с высокой серьезностью, поскольку сообщения, подстрекающие к насилию или угрожающие безопасности лиц, могут представлять серьезные преступления,
– отметили в издании.

Расследование продолжается, полиция пытается найти подозреваемого и привлечь его к ответственности.

  • СБУ ликвидировала киллера ГРУ России, который планировал резонансные убийства в Украине, и задержала более 10 его сообщников. Задержанные получили подозрения за государственную измену, коллаборационную деятельность и другие преступления, им грозит пожизненное заключение.

  • В столице действовала агентурная сеть России, которая планировала убийства военных и общественных деятелей. К операции были привлечены четыре человека, которые имели четкий план ликвидации.

  • Иран по меньшей мере дважды пытался ликвидировать Дональда Трампа, по словам Биньямина Нетаньяху. Тегеран поддерживает государственный терроризм на разных континентах, включая Западное полушарие.