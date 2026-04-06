Подозреваемым инкриминируют подготовку диверсии и совместное участие в преступных действиях на территории Европы. Об этом пишет Balkan Insight.
Что известно о деле "взрывчатых" посылок?
По данным следствия, в октябре двое мужчин оставили две посылки со взрывчаткой в помещении украинской компании "Новая почта", которая осуществляет доставку между странами ЕС и Украиной.
Ими оказались граждане Украины в возрасте 23 и 24 года. Их подозревают в попытке диверсии в рамках вероятного сговора с российскими спецслужбами.
Существовал реальный риск того, что объект мог быть уничтожен пожаром, что потенциально угрожало бы национальной безопасности, учитывая, что офис расположен на первом этаже семиэтажного жилого дома в центральном густонаселенном районе Бухареста,
– заявили следователи.
Украинцев арестовали в октябре 2025 года в сотрудничестве с польскими правоохранителями, которые параллельно задержали шестерых других подозреваемых на территории Польши.
В случае доказательства вины мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
Тогда румынская разведывательная служба (SRI) заявила, что "Румыния, вместе с другими восточноевропейскими государствами, такими как Польша и Молдова, продолжает быть мишенью российской агрессии... главной целью которой является уменьшение поддержки Украины".
О каких российских диверсиях на территории ЕС известно?
В сентябре 2026 года в Литве была задержана группа лиц, которая планировала теракты в Европе. Фигуранты дела должны были передать в разные страны мира четыре посылки, внутри которых были самодельные взрывные устройства. Впоследствии следствие обнаружило, что к терактам причастна военная разведка России.
Предполагают, что эти же координаторы связаны с попыткой теракта в торговом центре в Вильнюсе 9 мая 2024 года.